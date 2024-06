Rusty Rabbit – Le lapin s’annonce pour septembre 2024

Fruit d’une collaboration entre l’éditeur chinois NetEase et le développeur japonais Nitroplus (notamment connu dans son implication aux côtés de Type Moon pour Fate/Zero), Rusty Rabbit vient de prendre date avec son public. Il paraîtra alors le 24 septembre prochain sur PC et PS5 exclusivement, soit une année après sa révélation.

Proposant une aventure en scrolling horizontal, le jeu nous offrira un univers particulier où l’humanité s’en est allée ailleurs, un peu plus de mille années auparavant, laissant ses anciennes terres entre les mains de lapins humanoïdes. De mignonnes créatures parmi lesquelles se trouvent, à n’en pas douter, un dur à cuire : notre héros nommé Stamp. En tout cas, ce n’est pas sa voix qui nous fera dire le contraire, l’interprète n’étant nul autre que Takaya Kuroda alias Kazuma Ryu de la série Yakuza.

Ce Rusty Rabbit narrera donc les aventures de ce dernier, lequel courra (à bord d’une unité mécanique) à la recherche de sa fille tout en essayant d’élucider les mystères entourant son monde. Une histoire qui exploitera une idée originale de Gen Urobuchi, lequel est également crédité sur le jeu en tant que scénariste. Et sa présence sera probablement scrutée de près par les amateurs de l’animation japonaise et particulièrement des œuvres auxquelles il a donné vie, les non négligeables Psycho-Pass et Puella Magi Madoka Magica.

Une présence qui sera l’une des principales attractions du titre, en plus des promesses liées à l’expérience que l’on souhaite nous fournir, soit un action-platformer ultra-rythmé. Parviendra-t-il à être dans le ton ? Même s’il faudra logiquement attendre encore quelques mois pour être fixé, on pourra avoir un aperçu (sans doute un peu plus détaillé que précédemment) sur la chose au cours du Summer Game Fest, commençant ce 7 juin.

Et si les attentes ne sauraient être comblées à l’occasion de cet événement, Nitroplus et NetEase ont d’ores et déjà programmé un rendez-vous pour juillet, à l’occasion de l’Anime Expo. Mais, en attendant, pour les plus convaincus d’entre vous, il est possible de précommander le jeu depuis le 4 juin dernier via le PS Store, qui garantira un early access de trois jours.