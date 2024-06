Rugby 25 – Disponible en early access, essai non transformé en vue ?

Plusieurs fois reporté et finalement présenté en démo non-jouable à la dernière Big Ben Week, Rugby 24 était attendu de longue date par les amateurs de ballon ovale. Il faut dire que les jeux de rugby se font rares et qu’il y a clairement une place à prendre. Prévu pour la fin de l’année, il n’en sera finalement rien. Mais pas d’inquiétude, le projet n’est pas annulé ni même reporté, mais simplement renommé. En effet, Nacon et Big Ant Studios viennent tout juste d’annoncer l’ouverture immédiate de l’accès anticipé à Rugby 25, sur Steam.

Lors de notre rencontre avec eux à la Big Ben Week, les représentants du studio avaient insisté sur le long et fastidieux travail de photogrammétrie (motion capture) qui était en cours pour créer le jeu le plus réaliste possible. Il faut croire que ce travail était encore plus difficile qu’envisagé. Le temps nécessaire pour modéliser les nombreuses équipes du titre étant plus long que prévu, ce seront les effectifs de la saison 2024-2025 qui seront mis à l’honneur dans le titre. Exit donc Rugby 24, place à Rugby 25.

Conséquence logique, l’accès anticipé n’intégrera qu’une petite partie des contenus du jeu final. De quoi découvrir les mécaniques du jeu, et surtout faire remonter vos avis sur le titre au studio. Car on oublie de plus en plus souvent l’utilité première d’un accès anticipé qui est d’aider le studio dans le développement d’un titre en apportant nos feedbacks de joueurs.

Et soyons honnêtes, au vu de la démo qui nous avait été présentée il y a quelques semaines, il y avait encore du boulot. Oui, les visuels des joueurs, la textures des maillots et les stades étaient plutôt réalistes. Mais les rendus de puissance, de contacts et de vitesse de jeu qui font le sel du rugby laissaient grandement à désirer et étaient loin d’avoir convaincu les amateurs de sport que nous sommes.

L’accès anticipé était sans doute la meilleure solution pour permettre aux développeurs de revoir leur copie autant que possible. Mais sera-ce suffisant ? Certains utilisateurs ont déjà commencé à partager leurs premières rencontres sur Rugby 25 en ligne, sur Youtube ou Twitch. Les premiers retours sont également tombés sur Steam, et ça part plutôt mal, avec des notes majoritairement négatives et certains commentaires bien salés.

Vingt-et-une équipes sont d’ores et déjà disponibles en early access, parmi lesquelles la France et l’Australie (ce sont d’ailleurs les deux seules équipes à bénéficier de la technique de photogrammétrie pour le moment, ça fait peu..). À terme, via des mises à jour, Rugby 25 devrait devenir l’un des contenus rugby les plus ambitieux à jour, au moins au niveau de la base de données, avec la majorité des grandes ligues (Top 14, MLR, Super Rugby ou encore la Premiership Anglaise), des équipes nationales, et de nombreux stades officiels modélisés.

On adorerait que Rugby 25 soit à la hauteur. Il y a une vraie place à prendre dans cette case des jeux de rugby laissée vide depuis des années. Malheureusement, 29 euros, ça fait un cher pour un early-access, d’autant que le contenu proposé day-one semble plutôt famélique. On suivra l’aventure à distance, en espérant que Big Ant Studios arrive à redresser la barre d’ici à la version finale. Mais l’essai ne semble pour le moment pas transformé.