Le CIO annonce de vrais Jeux Olympiques eSports

En 2023, Singapour avait accueilli la première Semaine Olympique de l’eSport. Bien que l’événement représentait un premier pas vers la reconnaissance de l’eSport par les instances olympiques, ce n’était pas encore les « vrais » Jeux Olympiques dont rêvent les fans de cette pratique. La faute à une sélection de titres qui ne reflète pas vraiment la pratique sportive du jeu vidéo : ni Counter Strike, ni Valorant, ni même League of Legends n’étaient de la partie. Parmi les grands jeux « connus » des compétitions, seul Fortnite était représenté, mais avec un tournoi de gala ne donnant droit à aucune récompense olympique.

Semi-échec, il y a fort à parier que nous n’en aurions quasiment pas entendu parler si la française Amandine Morisset, plus connue sur les réseaux sociaux et dans les conventions « geeks » (PGW, Japan Expo…) sous le pseudo TheFairyDina, n’avait pas remporté la première place de la compétition de Just Dance. D’ailleurs, l’événement avait vocation à devenir annuel, et Paris devait accueillir la seconde Olympic eSports Week en 2024, dans la dynamique des J.O. de Paris 2024, mais on n’en entend plus tellement parler…

Alors cette compétition mal-aimée sera-t-elle remplacée par de véritables Jeux Olympiques du jeu vidéo ? Le Président du CIO (Comité International Olympique), Thomas Bach a en effet annoncé la tenue de vrais J.O. eSports ! Une annonce qui a été faite en amont de la prochaine session plénière du comité, qui se tiendra du 22 au 24 juillet prochain, et durant laquelle cette décision sera (enfin) officialisée.

Reste que la difficulté principale rencontrée par l’Olympic eSports Week sera la même : le CIO va exiger une sélection de titres qui répondent aux « valeurs » des J.O. et qui devrait, de fait, exclure les FPS comme Valorant ou Counter Strike, trop guerriers pour le comité. Un titre comme LoL, parce qu’orienté fantasy, pourrait réussir à s’y faire une place, de même que les jeux de VS Fighting – après tout, s’il y a du taekwondo aux J.O., pourquoi par Street Fighter 6 ?! Les simulations de sports classiques (NBA, F1, Moto GP…) devraient pouvoir intégrer le programme sans trop de difficulté, de même que des jeux comme Trackmania ou Rocket League…

Où se déroulera la première édition de ces Jeux Olympique eSports ? Les organisateurs seront-ils des acteurs des circuits classiques ? Les athlètes seront-ils issus des équipes pros ? Kameto deviendra-t-il le Didier Deschamps de l’équipe de France eSports ? Autant de questions qui connaîtront un début de réponse juste avant le coup d’envoi des J.O. traditionnels de Paris 2024…