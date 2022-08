Top 5 des meilleurs jeux vidéo sur les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques jouent un rôle crucial dans notre société depuis des générations. Les athlètes du monde entier mettent leurs talents au service du sport mondial dans le but d’unir les communautés. Et aujourd’hui, grâce aux options disponibles sur les meilleurs site de jeux, il est possible de célébrer cet événement traditionnel depuis la maison. Voici, à notre avis, cinq des meilleurs jeux vidéo sur les JO.

Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016

Si certains diront que Mario & Sonic ont atteint leur apogée en 2011 avec leur entrée dans le domaine olympique à Londres en 2012, d’autres diront qu’ils n’ont fait qu’élargir leurs horizons et gravir progressivement les échelons. Mais quel que soit votre point de vue, il est indéniable que les deux icônes du jeu vidéo produisent ensemble des titres jouissifs.

Ce jeu a été un hommage à la plateforme sportive et une main tendue aux joueurs et aux fans de sport. Il a continué à offrir des événements pleins de rebondissements et a gracieusement élevé la barre lorsqu’il s’agissait d’offrir des modes multijoueurs supérieurs.

Londres 2012

Bien avant que Londres 2012 ne devienne la référence en matière de jeux sportifs, SEGA a travaillé sans relâche pour repousser les limites et proposer des titres de premier ordre pour son traitement olympique. Et si ses prédécesseurs étaient tout aussi convaincants en termes de gameplay, Londres 2012 s’est nettement amélioré sur les autres éléments, notamment les graphismes et la sélection des événements.

À l’époque, rien ne laissait présager que ce serait le jeu qui resterait sur le podium des vainqueurs pendant huit ans, avant que Tokyo ne décroche la médaille d’or et ne monte sur le trône en 2020. Pour cette seule raison, nous pouvons la classer parmi les entrées les plus significatives de cette catégorie.

Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012

On ne peut nier que Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012 était, et est toujours, un jeu fantastique pour la Wii et la 3DS, avec des éléments qui sont également à la hauteur des normes actuelles. Les jeux ont été magnifiquement mis ensemble, et il y avait définitivement un grand crossover. Dans l’ensemble, le jeu était complet, comme un condensé de tout ce que l’on peut attendre d’une collection sportive.

Steep – En Route pour les Jeux Olympiques

Steep était sans doute l’un des meilleurs jeux de snowboard et de ski de l’histoire de Winter Stadium, avec des événements et des activités annexes allant du parapente au base-jump. Et si le jeu lui-même manque de narration, il se rattrape dans tous les autres domaines. Du monde ouvert à la neige en passant par les sections d’entraînement intense, Steep était l’un des meilleurs chapitres de sports d’hiver jamais réalisés.

Olympic Games Tokyo 2020

SEGA a réussi à sortir l’une des meilleures et des plus diversifiées entrées à ce jour avec de nouveaux événements, des fonctionnalités en ligne et des personnages entièrement personnalisables. Si le style graphique a évolué vers un format plus cartoonesque, le gameplay est resté fidèle à la réputation de la série, avec de nouvelles fonctionnalités. L’escalade, la boxe et le beach-volley ne sont que quelques-uns des éléments qui ont contribué à mettre les Jeux de Tokyo 2020 sous les projecteurs.