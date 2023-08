Qu’est-ce que le RTP et comment fonctionne-t-il ?

Si vous avez déjà exploré les jeux de casino en ligne et leur ratio de récompense, vous avez probablement rencontré le terme RTP. Mais qu’est-ce que c’est exactement, et pourquoi est-ce important dans le monde des jeux d’argent en ligne ? Cet article va expliquer le concept de RTP (Taux de Redistribution aux Joueurs) et ses différentes utilisations dans les jeux de casino. Que vous soyez un débutant désireux d’apprendre ou un joueur expérimenté souhaitant rafraîchir ses connaissances, nous avons ce qu’il vous faut.

Qu’est-ce que le RTP ?

Le terme RTP est une simple abréviation pour « retour au joueur » (Return To Player). Il est mesuré en pourcentage. Pour faire simple, le RTP d’un jeu indique quelle proportion de l’argent que les joueurs dépensent pour jouer leur est reversée sous forme de gains. Les jeux de casino les plus populaires affichent généralement leur pourcentage de récompense quelque part sur le site.

Supposons par exemple qu’un jeu ait un RTP de 90 %. Cela signifie que 90 % de l’argent payé par les joueurs pour participer au jeu est finalement reversé aux gagnants. Le casino conserve les 10 % restants à titre de bénéfice. Néanmoins, vous devez garder à l’esprit que le RTP est calculé sur la base d’un très grand nombre de tours. Nous aborderons le calcul du RTP plus en détail dans la section suivante.

Comment fonctionne le RTP ?

Poursuivons avec l’exemple ci-dessus et supposons qu’il s’agisse d’une machine à sous avec un RTP de 90 %. Vous pourriez penser que si la machine retourne 90 % de l’argent dépensé aux joueurs et que vous en êtes un, alors vous obtiendrez 90 % de votre mise à chaque tour, n’est-ce pas ?

Vous vous trompez. Si c’était le cas, tout le monde gagnerait à chaque tour et tous les casinos auraient fait faillite depuis longtemps. En fait, les concepteurs de jeux déterminent les rendements sur une longue période, au cours de plusieurs tours de jeu. Si vous ne jouez qu’à court terme, vous obtiendrez probablement un taux de redistribution plus irrégulier.

En revanche, le RTP officiel d’un jeu de casino est une mesure moyenne basée sur des milliers de jeux. Le nombre exact dépend du type de jeu, c’est-à-dire s’il est aléatoire ou compensé.

Jeux de hasard

Les jeux de hasard, comme leur nom l’indique, sont imprévisibles, faute d’un meilleur mot. Chaque fois que vous jouez au jeu, vous avez la même chance statistique de gagner ou de perdre. Ainsi, il est impossible d’anticiper un résultat particulier. Bien que cette information ne soit pas facilement disponible, les statisticiens et les développeurs estiment le taux de retour aux joueurs (RTP) des jeux de hasard sur plus de 100 000 tours !

Le nombre exact dépend du développeur du jeu et de la façon dont il choisit de gérer le RTP. Ainsi, bien que l’entreprise utilise une méthode cohérente pour mesurer le RTP, étant donné qu’il faut de nombreuses manches du jeu pour que la mesurer une moyenne, vous pouvez obtenir le même RTP avec de nombreuses personnes gagnant un peu ou quelques personnes gagnant une grande partie du fonds de prix.

Jeux de casino compensés

Les jeux compensés sont également aléatoires, mais ils ont une fonctionnalité de « compassion » ajoutée. Au lieu que chaque tour soit complètement indépendant, le jeu peut détecter quand aucun joueur n’a gagné depuis un certain temps et augmenter les chances de gagner pour compenser cela. Pour les jeux compensés, les développeurs calculent généralement les rendements sur 10 000 ou 100 000 tours ou spins. Des deux types de jeux, on peut donc considérer que le RTP des jeux compensés est un peu moins pénalisant.

Au cas où vous vous poseriez la question, les autorités de régulation exigent que les casinos affichent à la fois le RTP et les informations relatives au type de jeu. Ainsi, vous saurez toujours quel est le pourcentage de retour sur investissement et si vous avez affaire à un jeu entièrement aléatoire ou compensé. Si vous ne trouvez pas cette information nulle part sur le site web du casino, vous pourriez être confronté à un casino non réglementé ! Ces entreprises sont dangereuses et pourraient essayer de vous escroquer en vous dépouillant de votre dépôt.

Au cas où vous vous poseriez la question, les autorités de régulation exigent que les casinos affichent à la fois le RTP et les informations relatives au type de jeu. Ainsi, vous saurez toujours quel est le pourcentage de retour sur investissement et si vous avez affaire à un jeu entièrement aléatoire ou compensé. Si vous ne trouvez pas cette information nulle part sur le site web du casino, vous pourriez être confronté à un casino non réglementé ! Ces entreprises sont dangereuses et pourraient essayer de vous escroquer en vous dépouillant de votre dépôt.

De plus, la plateforme peut également vous aider à trouver le meilleur bonus de bienvenue compatible avec la populaire machine à sous en ligne Gates of Olympus, si c’est un jeu que vous souhaitez essayer.

Un exemple de RTP

Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du RTP, prenons un exemple concret. Supposons que vous tentiez votre chance sur un jeu de machines à sous compensées dont le taux de redistribution est de 90 %.

Supposons ensuite que nous ayons 100 000 joueurs, chacun effectuant un tour, et que le montant total de l’argent qu’ils ont collectivement dépensé soit de 1 000 $. Étant donné que le RTP est de 90 % et qu’il est calculé pour 100 000 tours, cela signifie que le jeu devrait rapporter 900 $ dans ce scénario.

Cela peut signifier que 90 joueurs aient reçu 10 dollars chacun. Ou que neuf joueurs aient reçu 100 dollars chacun. Dans le cas le plus extrême, cela pourrait même signifier qu’un joueur ai reçu 900 dollars et que tous les autres n’aient rien reçu. Une autre possibilité serait qu’un joueur reçoive 800 dollars et que 100 autres joueurs reçoivent un dollar chacun. Ce ne sont là que quelques-unes des millions de combinaisons possibles dans cet exemple.

Comme vous pouvez le constater, ces scénarios varient considérablement ! Mais ils aboutissent tous à la même somme de paiement dans le nombre de tours nécessaires pour calculer le RTP.

Un RTP élevé garantit-il des gains ?

Malheureusement, même un RTP extrêmement élevé de 99 % ne garantirait pas des gains à tout le monde. Il n’existe tout simplement pas de jeux de casino qui fonctionnent de la sorte. Même s’ils existaient, les casinos en ligne ne les proposeraient jamais, car quelle entreprise voudrait fonctionner à perte ?

La distribution des prix dans les jeux de casino est aléatoire. Il s’agit après tout de jeux de hasard. Si vous considérez notre exemple ci-dessus, vous pouvez être l’unique gagnant de 900 $, mais vous pouvez aussi être l’un des 99 999 perdants de cet échantillon.

Donc, non, un RTP élevé de 95 % ne signifie pas que VOUS gagnerez 95 % du temps. Il signifie seulement que 95 % des fonds dépensés par les joueurs au cours de X tours de jeu iront à au moins un joueur. À partir de là, c’est le code et les statistiques du jeu qui déterminent qui sera le(s) heureux gagnant(s), choisi(s) de manière totalement aléatoire.

Le RTP est-il si important ?

Lorsque vous essayez de choisir un jeu de casino, il est toujours une bonne idée de rechercher des jeux à RTP élevé. Dans ce sens, oui, le RTP est important ! En vérifiant d’abord le ratio de retour au joueur du jeu, vous pouvez vous faire une idée un peu plus précise de sa rentabilité. Comme nous l’avons expliqué, un RTP élevé de 95 % ou plus ne signifie pas que vous gagnerez à chaque tour. Cependant, il vous donne de meilleures chances qu’un taux de redistribution de 70 %, par exemple.

En résumé, nous dirions que le RTP d’un jeu est l’un des paramètres clés que vous devez considérer lorsque vous parcourez les jeux de casino en ligne. Cependant, n’oubliez pas que, même si le pourcentage de retour est élevé, cela ne signifie pas que vous gagnerez à chaque tour.

Connaissez-vous le taux de retour de vos jeux de casino préférés ? Le moment est peut-être venu de le découvrir. D’après les commentaires des joueurs, il semble que les meilleurs jeux de casino en ligne aient un RTP supérieur à 94 %. Les jeux de machines à sous ont généralement un pourcentage de retour de 95 % ou plus.

Conclusion

Le RTP est un indicateur extrêmement utile qui montre la part de l’argent que les joueurs investissent dans un jeu de casino et qui leur est effectivement reversée sous forme de gains. En général, les amateurs de jeux d’argent préfèrent les jeux à forte rémunération. Ils offrent des chances de gain légèrement supérieures à celles des titres dont le RTP est plus faible. Néanmoins, même le rendement le plus élevé possible ne peut garantir un gain à coup sûr. Les jeux d’argent sont toujours des jeux de hasard. N’oubliez pas de planifier soigneusement votre budget de pari et de jouer de manière responsable.