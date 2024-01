Dans les jeux d’argent, le RTP (Return To Player) est l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte, que vous jouiez en personne ou en ligne. Même les joueurs les plus expérimentés et les plus prospères vous diront qu’il est important de connaître vos chances avant de rejoindre un jeu de casino.

Cependant, la question de savoir si le RTP des casinos en ligne est réellement ce qu’il est indiqué a fait l’objet de nombreux débats. Le RTP moyen des casinos les plus renommés se situe entre 93 et 99 % pour tous les jeux. Cela signifie que pour chaque activité à laquelle vous jouez, vous avez entre 93 % et 99 % de chances de gagner.

Cependant, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, car il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte lorsque l’on considère le RTP. Le RTP n’est pas basé sur le fait que vous avez dépensé 10 $ pour 10 mains, mais sur des milliers, sinon des millions de tours, de mains ou de rondes. Il n’est donc pas rare que le RTP ne soit pas calculé après seulement quelques parties.

Comment calculer le RTP pour différents jeux

Tout d’abord, les casinos en France sont tenus de mettre les données RTP de leurs jeux à la disposition des autorités compétentes et des joueurs. Cependant, si vous comprenez vous-même les cotes, vous aurez une vision plus précise du calcul de vos chances de gagner.

Il est important de noter que le RTP varie d’un jeu à l’autre. Par conséquent, nous expliquerons en détail comment le calculer pour certains des jeux de casino en ligne les plus populaires, en gardant à l’esprit que ces formules peuvent également être utilisées pour d’autres jeux. Elles sont vraiment fiables et fonctionnent à chaque fois, pour différentes variantes du jeu.

RTP pour les machines à sous

La formule la plus simple pour calculer le RTP des machines à sous est la suivante : (gains totaux/mises totales) * 100. Vous pouvez utiliser un casino social pour calculer vos chances de gagner avant de dépenser de l’argent, mais assurez-vous d’effectuer un grand nombre de tours pour obtenir une analyse précise des performances du jeu. Comme nous l’avons mentionné, le RTP théorique est basé sur un grand nombre de tours.

En règle générale, il n’est pas nécessaire de faire les comptes, car le RTP du jeu de machines à sous est généralement indiqué avant le démarrage du jeu. Avant de choisir une nouvelle machine à sous, visez toujours le RTP le plus élevé : toute valeur supérieure à 95% est considérée comme « bonne » pour les machines à sous.

RTP pour le Blackjack

Cette procédure est un peu plus compliquée. Heureusement, le calcul du RTP est plus fixe, ce qui le rend beaucoup plus facile à réaliser. En gros, vous devez soustraire la « marge » de la maison (c’est-à-dire les chances de la maison de gagner à long terme) de 100. Dans la plupart des casinos, qu’ils soient réels ou en ligne, l’avantage de la maison pour le blackjack se situe entre 0,5 % et 2 %. Par conséquent, cela signifie qu’en moyenne, on peut s’attendre à un RTP compris entre 98 % et 99,05 %.

RTP pour les numéros de roulette

La roulette européenne est la variante que nous mentionnerons ici, car c’est la version la plus jouée du jeu. Principalement, la formule pour calculer le RTP à la roulette est la suivante : (paiement * probabilité de gain) – (perte * probabilité de perte). Il est important de se rappeler que la perspective de gagner à la roulette est de 1/31 et la probabilité de perdre de 36/37.

RTP pour la roulette rouge ou noire

Nous parlons encore de la roulette européenne, mais nous concentrons à présent sur une autre forme de pari. Pour l’essentiel, la formule est la même que celle des paris sur les numéros de la roulette, seules les chances de gagner changent. Lorsque l’on mise sur une couleur, la probabilité de gagner est de 18/37 et la probabilité de perdre est de 19/37 (à cause du zéro vert, qui n’entre pas dans les paris rouges ou noirs).

Le rôle des autorités de régulation

Heureusement, le secteur des jeux d’argent en ligne de la France est largement réglementé. Cela signifie que les autorités de régulation des jeux, telles que l’IAGR (International Authority of Gaming Regulators), supervisent régulièrement les casinos afin de s’assurer qu’ils respectent les différentes règles et lois qui régissent le secteur.

Ces contrôles vont de la vérification du RTP jeu par jeu à la vérification du protocole de sécurité, en passant par le respect d’autres lois régionales par l’établissement. Les casinos français qui ne respectent pas ces contrôles sont souvent mis à l’amende et contraints de faire amende honorable, sous peine de fermeture ou d’amendes encore plus lourdes ! En choisissant une plateforme de confiance, vous pouvez donc être sûr que le RTP est conforme à la publicité.

Le rôle du RTP dans la sélection des jeux

Il faut toujours évaluer le RTP avant de choisir un jeu dans un casino. Tous les joueurs professionnels confirment qu’il est important de calculer vos chances avant de jouer. Il est inutile de jouer à un jeu dont le RTP est faible dans l’espoir d’avoir de la chance. Jouer à des jeux à faible RTP ne signifie pas que vous gagnerez plus d’argent si vous avez de la chance, comme c’est le cas pour les paris à contre-courant. Cela signifie simplement que le jeu est fondamentalement biaisé en faveur de la maison, aussi intéressante que puisse paraître la technologie qui le sous-tend.

Lors de vos recherches, veillez à ne choisir que des jeux et des casinos qui offrent un RTP équitable. En outre, prenez le temps de calculer le RTP du jeu spécifique auquel vous souhaitez jouer avant d’investir de l’argent. C’est un bon moyen de s’assurer que le jeu vous donne une chance de gagner, plutôt que d’être un trou noir pour votre argent.

Conclusion

Le RTP doit absolument être le critère déterminant lors de l’élaboration de votre stratégie de jeu, peu importe où vous vous trouvez. C’est l’outil le plus utile dans l’arsenal de tout joueur et il peut faire la différence entre une série de pertes et un bénéfice substantiel. Ne commettez pas l’erreur de jouer à l’aveuglette ; une bonne stratégie est toujours plus amusante !

(Article en collaboration avec IE-Smart.eu)