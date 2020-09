RollerCoaster Tycoon 3 va rouler à nouveau sur PC et Nintendo Switch

C’est pas nouveau, les remakes et autres portages ont le vent en poupe et nos vieux jeux PC ne sont pas moins concernés que les autres. S’il est plus fréquent d’entendre parler de remakes HD, de portages et de remasterisations de titres consoles (récemment et pêle-mêle : Final Fantasy VII, Trials of Mana, Final Fantasy Crystal Chronicles, … – ouais, on confirme que Square Enix est a fond sur ce plan dernierement), il n’est plus si rare de voir apparaître des remakes de softs PC comme Titan Quest, Crysis ou Age of Mythology. Bref, un autre prétendant a la manœuvre rejoint la liste et il s’agit de nul autre que RollerCoaster Tycoon 3.

Effectivement, le 3ème volet de cette série, qui a vu le jour bien avant la naissance de la majorité des joueurs de Fortnite, va revoir le jour et, comme il est d’usage aujourd’hui, proposera un peu plus qu’un coup de polish. Oui, ce RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition disposera bien d’une meilleure résolution (grimpant jusqu’à 1080p sur PC) mais également des 2 packs de contenu additionnel qui ont accompagné ses jeunes années : Délires Aquatiques ! et Distractions Sauvages !

Ça ne vous dit rien ? Permettez-nous de remettre tout ceci en perspective. En gros, les amateurs de jeux de gestion pourront créer un parc en piochant dans un catalogue fort de 300 attractions, 500 outils cosmétiques et près de 60 sortes de boutiques et services différents. Et puisque rien n’est plus grisant que de savourer des crèmes glacées et autres cornets de frites surtaxés en observant des bestioles privées de leurs droits, vous pourrez offrir a vos visiteurs de découvrir plus de 20 sortes d’animaux derrière des barreaux. Elle est pas belle la vie ?

Hâte de vous y plonger ? RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition pointera le bout de son nez sur PC et Nintendo Switch le 24 septembre.