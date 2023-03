New Game Plus recrute de nouveaux rédacteurs dans ses rangs

Dix ans. Voilà plus de dix ans que la rédaction essaie de vous livrer le meilleur de l’actualité du jeu vidéo. D’abord LightninGamer (ne jamais oublier d’où l’on vient), puis New Game Plus, le site ne cesse d’évoluer et de se réinventer avec un seul objectif en tête : vous apporter un regard pertinent (et bienveillant) sur la sphère JV. Aujourd’hui, nous nous adressons aux passionnés, à celles et ceux qui prônent les jeux vidéo et qui souhaitent partager encore plus. Il est temps de passer au niveau supérieur. La rédaction de New Game Plus recrute de nouveaux membres.

Nous ne recherchons pas de profil type, ni de spécialisation, juste une plume qui ne demande qu’à être aiguisée. Néanmoins, un bref test d’écriture sera demandé pour les candidats. Quoi de plus normal qu’évaluer votre niveau avant de vous intégrer à l’équipe ? Autre information à savoir d’entrée de jeu (… vidéo. Oui, on aime l’humour) : le poste n’est pas rémunéré, l’éternelle déception des sites intermédiaires qui ne dégagent pas assez de fond publicitaire pour payer leurs membres. En toute transparence, les modestes rentrées d’argent servent uniquement à financer les chantiers techniques et autres coûts de développement/maintenance.

Néanmoins, travailler au sein du site apporte de réels avantages. On parle ici de jeux offerts dans le cadre des critiques, des invitations presse et d’une belle vitrine pour vos créations. Sans mentionner le fait de rejoindre une équipe débordant de passion et l’ensemble des éléments que vous serez amené à apprendre. Car oui, on est en constant apprentissage sur notre site.

Le poste vous intéresse ? Vous souhaitez tenter l’aventure ? Super ! Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse qui suit et de vous présenter. Nom, prénom, âge et quelques mots sur votre parcours de joueur suffiront (genre préféré, jeu de chevet…). On vous répondra dans les meilleurs délais, c’est promis.

Contact@new-game-plus.fr

N’hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Pour les plus sceptiques d’entre vous, sachez que chaque prétendant bénéficie d’une phase complète de formation pendant laquelle on prend le temps d’accompagner les nouveaux venus.