Le réalisateur d’Ori regrette des propos “outrancièrement agressifs”

Nous nous en faisions le relais, Thomas Mahler, PDG de Moon Studios et créateur d’Ori, s’est fait remarqué la semaine dernière en s’en prenant à l’industrie du jeu vidéo, et à quelques un de ses gros noms en particuliers. Le légendaire Peter Molyneux (Populous, Theme Park, Fable…), mais aussi le créateur de No Man’s Sky Sean Murray ou encore CD Projekt faisaient partie des noms directement cités et accusés de “charlatanisme” (“Snake Oil Salesman” en V.O., soit littéralement “vendeur de poudre de Perlimpinpin”)

Mahler revient sur ces propos et a posté sur Twitter un long message d’excuses, dirigé en particulier vers ceux qu’il avait nommément mentionnés. “Yep, j’ai merdé hier”, indique-t-il en exergue de son message.

“Hier, j’ai usé d’un ton outrancièrement agressif qui n’était pas tout à fait approprié pour quelqu’un qui est à ma place. Mes intentions n’étaient définitivement pas de blesser qui que ce soit, mais d’ouvrir la discussion sur un problème que connait en ce moment notre industrie”, écrit-il.

Des excuses qui reviennent donc surtout sur le ton employé et sur le fait d’avoir affiché quelques développeurs en particulier, pas sur le fond des critiques et des reproches faits à l’industrie. C’est aussi son studio, Moon Studios, que Thomas Mahler cherche probablement à préserver, pour que les éventuelles retombées négative de sa sortie ne nuisent pas à toute la structure. Il écrit d’ailleurs : “je n’ai absolument pas représenté Moon Studios de la façon dont j’aurais dû.”

Peut-être s’est-il aussi soudainement rendu compte que, malgré la bonne réputation des deux épisodes d’Ori, il lui faudrait aussi faire appel aux démons du marketing pour pouvoir faire exister le prochain titre des studios dans la jungle hypercompétitive du jeu vidéo. Moon Studios serait en effet en ce moment en train de développer son nouveau projet, un action-RPG qui sera édité par Take Two, un jeu qui d’après Mahler, cité par VideoGamesChronicles, “s’élèvera au-delà de tout ce qu’ils ont pu faire jusque là”. La machine marketing était déjà lancée, en fait…