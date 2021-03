Rain On Your Parade – Simulateur de chaos à la cool !

Entre nous, il n’y a pas des jours où le bonheur des gens vous est insupportable ? Où vous aimeriez pouvoir noyer la joie des autres dans un torrent de larmes ? Refroidir leur bonheur à grand renfort de regards et de paroles glaçantes ? Si c’est votre cas et que vous usez de ce droit, franchement, ça craint. En revanche, si vous souhaitez le faire sans rejoindre le liste des pires salauds de la Terre, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans Rain On Your Parade, un jeu qui sort prochainement sur PC, Nintendo Switch et Xbox One.

Rain On Your Parade est un puzzle-game original dans lequel vous incarnez un petit nuage gonflé d’eau survolant gentiment des moments de joie et de bonheur. Votre bonheur ? Noyer leur bonheur en déversant de la pluie et de la neige sur différentes personnes et déclencher des actions en cascade pour ruiner la journée de tout le monde. Un principe simple qui nous rappelle l’excellent Good Job! de Nintendo, un jeu léger sorti l’an dernier et qui aura au moins eu le mérite de nous voir sourire un peu alors que le monde se confinait. On pense également à une certaine oie prête à ruiner la journée de bien des personnes…

Et nous avons l’espoir que ce titre renouvèlera l’exploit ! Le titre d’Unbound Creations nous invite à semer la discorde dans une cinquantaine de niveaux, chacun répondant à ses propres règles. Ces derniers seront autant de prétextes pour faire réagir la physique au travers d’écoulements, de débordements voire même d’explosions. Autant de moyens possibles donc de déclencher des réactions en chaîne jubilatoires.

Êtes-vous convaincu comme nous le sommes ? Si c’est le cas, vous pourrez retrouver Rain On Your Parade sur PC, Xbox One et Nintendo Switch dès le 15 avril 2021. Et si vous ne l’êtes toujours pas, laissez-lui quand même une chance avec le trailer qui suit.