Queer Games Bundle – Une campagne de soutien LGBTQIA +

Un Queer Games Bundle a été annoncé pour soutenir les développeurs LGBTQIA+ durant tout le mois de juin 2021. Ce mois-ci n’annonce pas que l’arrivée de l’été, depuis quelques années désormais il est aussi considéré comme le Pride Month. Pour en comprendre l’origine il faudra remonter dans l’histoire jusqu’au 28 juin 1969 au sein du quartier de Greenwich Village dans un bar appelé le Stonewall Inn. À une époque où les répressions policières étaient légions face à la communauté homosexuelle, ce bar semblait être à l’abri de ces violences.

Pourtant une descente de policiers en civils fera très rapidement dégénérer la situation, et une révolte violente finira par éclater donnant naissance au militantisme LGBT (à l’époque), de fil en aiguille la communauté homosexuelle décidera de ne plus se cacher, d’arborer fièrement ses couleurs (le drapeau arc-en-ciel) et donnera naissance au mois des Fiertés.

Ce point culture étant terminé, revenons au sujet même de ce papier et faisons le lien entre le mois des Fiertés et le jeu vidéo. Pour l’occasion, une campagne a été lancée par Itch.io et baptisée le Queer Games Bundle. Il s’agit ici d’un package de 200 jeux vidéos indépendants, développés par des personnes faisant parti de la communauté LGBTQIA+. Le but ici est de réunir de l’argent en faveur des développeurs et leur donner une rentrée d’argent pour avoir un salaire leur permettant de vivre pendant un an, ainsi qu’un investissement pour leur prochain support.

Deux options s’offriront à vous, vous pourrez faire un don de 60 dollars pour avoir accès au bundle complet, cependant si la somme engagée peut paraître conséquente il vous sera possible de donner selon la capacité de vos moyens, en dons libres. À savoir qu’il y a un objectif à atteindre : 5 millions de dollars, ce qui équivaut dans l’industrie du jeu vidéo à un tiers du budget d’un AAA.

La lutte et la défense contre les discriminations continuent à être un sujet de société plus de 50 ans après les événements de Stonewall. Alors que les campagnes de dénigrements et les les actes anti-communautés LGBTQIA+ sont toujours d’actualités, la communauté du jeu vidéo peut également prendre position et montrer son inclusivité et son ouverture d’esprit. Il est important à l’heure actuelle de pouvoir soutenir toutes les initiatives qui seraient susceptible de visibiliser la cause LGBTQIA+.

Pour obtenir le Queer Games Bundle à 60 dollars, vous pourrez suivre ce lien et si vous souhaitez donner au mieux vous pourrez vous rendre ici.