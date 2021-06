Xbox célèbre le mois des Fiertés : manette en exclu, Life is Strange gratuit

Une manette Xbox exclusive a été conçue par Microsoft afin d’être distribuée aux créateurs de contenu et figures populaires des plateformes de streamings à l’occasion du mois des Fiertés (Pride Month) 2021. La célébration de la communauté LGBTQ+ a lieu chaque été en commémoration du soulèvement de Stonewall en 1969, et les personnalités et entreprises publiques et privées commémorent désormais chaque mois de juin comme le mois des fiertés.

Diverses institutions du monde entier profitent donc du mois de juin pour montrer leur soutien à l’inclusion et à la communauté LGBTQ+. Dans le secteur vidéoludique, les firmes ne sont pas en reste : le développeur de Dead by Daylight, Behaviour Interactive, a récemment annoncé un programme d’événements en soutien au Pride Month. Ces plans comprennent du contenu in-game, comme des goodies affichant le drapeau arc-en-ciel et des émotes inclusives, ainsi que des événements plus concrets, comme un livestream au profit d’associations caritatives LGBTQ+.

Du côté de chez Microsoft, l’event Xbox Wire fut l’occasion de révéler la manette sans fil Xbox Pride 2021. La manette colorée combine les drapeaux des multiples communautés LGBTQ+, et semble afficher une belle finition. Au dos de la manette, on peut lire le message suivant : “Show your Pride on Every side” (“Montrez votre Fierté de tous côtés”). Selon le communiqué officiel, la manette sera envoyée à des “influenceurs et médias clés” de l’industrie du jeu à travers le monde, et le design de la manette a également inspiré un skin personnalisé pour la Microsoft Surface, disponible à la vente dès à présent.

Et ce n’est pas tout, Xbox a également trouvé d’autres moyens de célébrer le Pride Month. Tell Me Why, le jeu narratif de Dontnod Entertainment, sera gratuit sur Xbox et PC tout le mois de juin. Cette aventure dramatique, publiée au format épisodique par Xbox Game Studios tout au long de l’année 2020, s’est distinguée par sa qualité d’écriture, et par son portrait authentique de Tyler Ronan, son protagoniste au parcours transidentitaire.

La distribution des manettes sans fil Xbox Pride 2021 aux influenceurs et aux médias aurait pour but d’inciter ces personnalités à promouvoir la diversité lors de leurs apparitions publiques, mais il est certain que de nombreux joueurs Xbox aimeraient également avoir la chance d’obtenir leurs propres manettes à l’effigie des Prides Flags. Peut-être Microsoft mettra-t-il la manette Pride à la vente ? En attendant, la boutique Xbox Gear vend de nombreux produits dérivés arborant fièrement le logo Xbox Pride Collection.