PS Plus nouvelle formule – Les trois premiers jeux « offerts »

Plus d’agenda PS Plus et PS Now dès ce mois de juin : c’est en effet ces jours-ci, le 23 juin prochain pour être précis, que le nouveau PS Plus entre en lice avec ses trois tarifications. Malgré un démarrage qui aura connu quelques remous en Asie, notamment au niveau tarifaire (PlayStation assure que c’est la faute d’un bug, évidemment), on sent la volonté de frapper fort pour ce premier mois d’exploitation, avec un titre emblématique de la galaxie PlayStation. Voici donc les trois titres téléchargeables pour tous les abonnés PS Plus, quelle que soit la formule choisie :

God of War 2018 (PS4)

(PS4) Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

(PS4) Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

On voit le message derrière cette sélection : du multijoueur, qui reste ce pourquoi on s’abonne au PS Plus en premier lieu, et surtout une licence très forte de PlayStation Studios, avec God of War. Les trois titres seront téléchargeables pour les abonnés dès le 4 juin.

On est quand même loin de l’offre coup de poing, God of War étant en ce moment vendu moins de 10€ dans le cadre des Days of Play. Et puis, sa présence au catalogue permet aussi à Sony de réactiver la communication autour de la licence avant de lancer les opérations promotionnelles autour du prochain épisode, Ragnarok.

On attend maintenant les annonces concernant les ajouts aux catalogues accessibles aux abonnés Extra et Premium, puisque rien n’a encore filtré de ce côté-là. Néanmoins, on ne s’attend pas à de grosses révélations, puisque du côté des jeux PS5, tout ce que la console a reçu comme grosses sorties a déjà été annoncé comme disponible pour les membres 2ème et 3ème tiers : Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Returnal…

On n’imagine pas Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7 déjà rejoindre le service de jeux à la demande, leur cycle de vie en boutique traditionnelle n’étant pas encore achevé. Il y a donc des chances que le line up reste plus ou moins le même encore quelques temps…