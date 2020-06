Project Cars 3 dévoile sa date de sortie, faites chauffer les moteurs !

La date de sortie de Project Cars 3 est officielle, le jeu débarque juste à temps pour un roadtrip de fin d’été. C’est sur le compte Twitter du développeur Slightly Mad Studios que l’information est tombée. Project Cars 3 sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 28 août 2020. Project Cars avait annoncé au début du mois, quand nous étions encore au printemps, qu’une fenêtre de sortie était prévue pour l’été 2020, ce qui pour une fois se révèle vrai et très rapide.

Ce troisième opus se veut plus accessible sans pour autant perdre l’ampleur et la profondeur qui ont attiré les fans inconditionnels depuis la sortie du premier épisode en 2015. Le directeur de production, Pete Morrish, a expliqué comment Slightly Mad Studios cherche à combler cette lacune.

“Nous étions préoccupés par le fait que les simulations de course étaient en quelque sorte perçues comme étant assez discrètes, assez techniques et compliquées, et pas très accueillantes. Un peu élitistes, peut-être. Bien que nous ayons toujours ce pour quoi nous sommes réputés, à savoir un bac à sable et un certain nombre de jeux étonnants composés de différentes voitures, de différents circuits et de différentes conditions météorologiques que vous pouvez combiner comme bon vous semble, nous avons ajouté tout un méta-jeu et un système de carrière pour soutenir les nouveaux venus dans la franchise et ceux qui sont peut-être plus loin dans le continuum, vers des personnes plus décontractées, plus “pick and play”, que la foule habituelle de chevronnés de simulation.”

En plus des changements apportés au mode carrière, Project Cars 3 retravaille également les événements communautaires en faveur d’un nouveau système de rivaux, qui met les joueurs en compétition dans des divisions plus petites avec des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels. La course pour le sommet absolu du classement sera toujours aussi compétitive.