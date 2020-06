Project Cars 3 sort enfin du paddock en proposant un trailer grisant

Project Cars 3 vient dévoiler son premier trailer et s’annonce pour très bientôt.

Dernièrement, c’est surtout l’hypothétique Gran Turismo 7 qui a fait parler de lui, pouvant potentiellement faire partie du line-up de la PlayStation 5. Pour autant, dans le domaine de la simulation il y a un client de choix que nous avions presque oublié, et ce client, c’est Project Cars 3.

Nous avions eu des nouvelles assez fugaces de la part de Slightly Mad Studios concernant l’avancée du développement l’an dernier, quelques bribes d’informations par ci par là, et puis plus rien. Pour autant, Project Cars 3 n’était pas mort, loin de là, mais nous imaginons qu’entre le rachat du studio par Codemasters et la crise du Covid-19, la communication autour du titre a dû en être impactée.

Aujourd’hui, c’est en faisant un petit tour du côté de la chaîne YouTube de PlayStation Europe que nous avons découvert le premier trailer annonçant Project Cars 3, et s’il ne montre pas énormément de choses, cela devrait au moins suffire à titiller tous les fans de simulation automobile. Ce trailer nous propose de faire un petit tour en Mercedes, une voiture qui évolue au grès de son environnement, ce qui permet déjà de toucher du doigts les ambitions de ce nouvel opus, à savoir apporter encore plus de diversité aux joueurs.

Aussi, même s’il ne s’agit pas de gameplay à proprement parler, on imagine que la séquence tourne en exploitant le moteur du jeu, et donne finalement une bonne idée de la qualité visuelle que nous devrions pouvoir retrouver une fois devant notre écran.

Enfin, et c’est là une belle surprise, il ne faudra pas attendre très longtemps pour se mettre au volant, puisque Project Cars 3 sortira dans le courant de l’été, sans plus de précisions.

Pour le moment le trailer n’est disponible que sur la chaîne PlayStation Europe, donc nous savons que le jeu sera disponible sur PlayStation 4, mais il n’est bien entendu pas fait mention des autres plateformes. Pour autant, nous devrions voir arriver cette simulation aussi sur Xbox One, et PC, comme ce fut le cas pour son prédécesseur.