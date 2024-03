Project Birdseye – Un spin-off pour oublier The Callisto Protocol

Cela fait maintenant deux ans que les joueurs ont posé leurs bagages sur Callisto, mais il semblerait qu’ils n’aient pas mis bien longtemps à quitter la deuxième plus grande lune de Jupiter. Et pour cause, un The Callisto Protocol aux allures de pétard mouillé, criant des ambitions situées bien loin de la réalité proposée. Le rejeton de Dead Space a tout de même réussi à se vendre à quelques millions d’exemplaires, mais pas assez pour permettre d’en faire la licence phare de Striking Distance Studios.

Suite à l’échec commercial, le directeur et papa de Dead Space Glen Schofield a licencié quelques-uns de ses employés avant de déserter le studio, laissant pour mort son survival horror démesuré. Mais les équipes restantes comptent bien faire perdurer le studio, puisqu’un nouveau rogue-like dans l’univers de The Callisto Protocol vient d’être annoncé.

La formule est changée pour les créateurs de Jacob Lee. Répondant temporairement au nom de Project Birdseye, ce spin-off viendra nous faire redécouvrir les couloirs de la Black Iron prison à l’aide d’un point de vue isométrique étonnant et on ne peut plus décalé. En effet, la direction artistique choisie empruntera les couleurs des célèbres comics américains, et plongera les joueurs à la merci d’un gameplay nerveux et coloré, avec cette impression constante de tuer du monstre dans les cases d’une bande dessinée.

On nous vend Project Birdseye comme une « quête secondaire », un titre annexe à The Callisto Protocol, afin de faire patienter les joueurs avant l’arrivée du prochain AAA du studio et de proposer une expérience parallèle pour limiter la casse de la précédente production. Si l’on en croit le trailer, ce nouveau titre fera l’objet d’un dual stick shooter où le joueur devra venir à bout des monstres de la prison au cours de parties rapides.

La création de ce spin-off vient susciter une interrogation : un jeu est-il plus qualitatif lorsque les employés d’un studio sont en mesure de prendre plus de libertés suite au départ d’un fondateur ? Dans le cas présent, il faut croire que le nouveau PDG Steve Papoutsis a dû assagir les ambitions du studio en se retranchant dans le AA avant la sortie de sa prochaine grosse production. Nous ne connaissons évidemment pas la décision qu’aurait prise Glen Schofield pour la suite, mais il est supposable qu’un titre aussi barré n’aurait certainement pas vu le jour après le sérieux accordé à The Callisto Protocol.

Toujours est-il que le studio ne baisse pas les bras et compte bien mener à terme de nouvelles productions. On ignore sur quelles plateformes Project Birdseye sera disponible et n’avons aucune date de sortie en vue, mais il est sûr qu’elle permettra d’offrir à la lune de Callisto de nouvelles couleurs, et de redonner une chance, peut-être, à cet univers que l’on avait envoyé au casse-pipe il y a deux ans.