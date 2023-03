Qui passe le plus de temps devant les jeux vidéo en 2023 ?

Le jeu vidéo est jeune. Pourtant, ce dernier connait une insolante popularité poussée par toujours plus de joueurs avides d’expérience en tous genres. Le média n’a jamais autant muté que sur ces trois dernières années. Il se réinvente, se transforme et s’adapte à tous les usages. Au centre de ce phénomène : les joueurs qui ne cessent d’augmenter, multiplant les profils et les approches. On ne joue plus de la même manière qu’il y a quinze ans, les profils se sont multipliés. De la véritable passion débordante au simple joueur occassionnel, le jeu vidéo étend son influence pour devenir un incontournable du quotidien, au même titre que le cinéma ou la musique (n’en déplaisent aux purites). Ainsi, on peut se demander : quel est l’âge moyen du joueur d’aujourd’hui ? Quel est le véritable profil du joueur moderne ? On a glâné quelques éléments de réponse d’après une récente étude d’ExpressVPN.

Première surprise : ceux qui consacrent le plus de temps à ce loisir ne sont pas les plus jeunes. Stéréotype ayant la peau dure, les individus dits milléniaux (ayant actuellement entre la fin de la vingtaine et le début de la quarantaine) consacrent le plus de temps aux jeux vidéo, vient ensuite la génération Z. Comment expliquer cette donnée ? Il semblerait que les milleniaux aient développer un lien particulier avec le média, en ayant connu sa genèse et en suivant son histoire de près, un attachement s’est crée, générant une place plus importante dans leur quotidien. Autre raison, cette partie de population dispose d’un budget plus conséquent. Oui, le jeu vidéo reste un loisir cher et donc, par définition, peu accessible.

Seconde information : le mobile est devenu le premier appareil de gaming. Toujours selon l’étude, 70% des joueurs sont sur mobile (contre 61% sur consoles, et 50% sur PC). On le disait en introduction, le jeu vidéo s’est transormé pour mieux cibler les besoins des individus. Qui n’a pas lancé Hearstone dans le métro le temps du trajet ? Une petite partie de Marvel Snap avant d’aller dormir ? Avec l’avancée des technologies, le gaming s’immiscie dans tous les moments de vie (pour le meilleur comme pour le pire). Attention, le mobile ne remplace pas les autres supports, ils se complètent et étendent le champ des possibilités en matière de gaming.

À quoi joue-t-on le plus en 2023 ? Quels sont les genres les plus populaires ? L’étude révèle que les jeux de tir multijoueur sont rois, avec Call of Duty sur le trône. Il est intéressant de noter que Call of Duty est également le choix de jeu le plus populaire chez les femmes, Minecraft complète ensuite le podium. Même si le joueur reste majoritairement masculin, la part féminine ne fait que croître, tendance qu’on espère voir s’accentuer dans les années à venir.

Qu’on se réjouisse de toutes ces transformations profondes du jeu vidéo, ce dernier n’a jamais été si riche et varié. Que vous soyez passionné d’un genre, aficionado d’une licence ou néophyte apprenant les bases, le plus important reste le plaisir qu’on partage. Après tout, plus on est de fous, plus on rit n’est-ce-pas ?

(Article en collaboration avec ExpressVPN)