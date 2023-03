Mais au fait, c’est quoi exactement un VPN ?

On en entend parler à longueur de journée, chaque vidéo de nos youtubeurs favoris commence par une présentation en bonne et due forme, les VPN ont envahi nos internets avec, en porte-étendard, une promesse de sécurité. Les produits (ExpressVPN pour ne citer qu’eux) et discours sont multiples, parfois confus, et on aimerait recentrer le sujet sur une simple question : qu’est-ce qu’un VPN ? À quoi ça sert exactement ? Pas d’inquiétude, pas besoin d’être ingénieur en informatique ou en cybersécurité pour bien comprendre son fonctionnement.

Un VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) est un tunnel sécurisé situé entre un appareil et un réseau internet. Il constitue le le moyen le plus facile et le plus efficace de protéger votre trafic internet et vos données personnelles en ligne. Une fois connecté à un VPN, votre trafic internet est redirigé vers un tunnel chiffré à travers lequel personne ne peut voir, une sécurité sans faille rendant toutes vos sessions en ligne intraçables. D’autant plus utile lorsque vous voyagez beaucoup et naviguez entre différents réseaux Wi-Fi publics (comme dans les aéroports ou les cafés) bien souvent non-cryptés.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, un VPN permet également de modifier votre localisation via une réécriture de l’adresse IP. Ainsi, vous pouvez vous connecter comme si vous étiez physiquement dans une autre zone géographique. Certains sites ou applications restreignent leur accès à une position géographique précise. Avec un VPN, vous pouvez contourner cette règle. Mieux encore, vous pourrez avoir accès à la programmation Netflix des États-Unis par exemple, là où le catalogue est plus fourni et récent par rapport à celui disponible en France.

À quoi sert un VPN dans le jeu vidéo ?

Maintenant que la définition est plus claire. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pourquoi adopter un VPN dans nos parties de jeux vidéo ? Déjà, et on le dira jamais assez, il sécurise vos données personnelles. Dans un monde de plus en plus connecté, protéger ses données devient une nécessité. Des informations privées comme votre nom, adresse électronique, adresse, voire même votre numéro de carte bancaire peuvent être compromises par un tiers malveillant. Internet, c’est bien mais il faut se montrer prudent.

Seconde raison de passer par un VPN pour un joueur : contourner les géoblocages. Certains jeux utilisent votre localisation pour personnaliser l’expérience, ce qui signifie que la version du jeu à laquelle vous accédez peut être différente de celle d’un joueur se trouvant dans un autre endroit. Comment ne pas citer Pokémon GO dont sa principale fonction est la géolocalisation ? Utiliser un VPN permet également de débloquer les jeux, les cartes, les skins et d’autres extensions qui pourraient être restreintes sur votre réseau. Enfin, si un jeu n’est toujours pas sorti en France mais qu’il est disponible dans une autre zone, sur les stores en ligne japonais par exemple, vous pouvez lever le blocage géographique et y avoir accès avant tout le monde.

Un VPN est avant tout un outil en ligne de sécurité devenu nécessaire dans nos multiples usages connectés. Travail, divertissement, shopping, tout le monde est concerné et il convient de se protéger pour éviter le vol de données sensibles. Considéré comme un gadget il y a quelques années, ces derniers deviennent indispensables, d’où leur omniprésence.