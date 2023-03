Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’avril 2023 ?

L’année 2023 suit son cours et s’ouvre sur son second trimestre. Les trois premiers mois ont été remarquables et avril poursuit cette dynamique à n’en point douter. La quantité est rendez-vous, ainsi que la qualité, ça sera à vous d’en juger. Voici donc les sorties jeux vidéo du mois d’avril 2023.

PlayStation 5

Road 96: Mile 0 – 04/04

GrimGrimoire OnceMore – 04/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

Minecraft Legends – 18/04

God of Rock – 18/04

Stray Blade – 20/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

Dead Island 2 – 28/04

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 28/04

Star Wars Jedi: Survivor – 28/04

PlayStation 4

Road 96: Mile 0 – 04/04

GrimGrimoire OnceMore – 04/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

Mega Man Battle Network Legacy Collection- 18/04

Minecraft Legends – 18/04

God of Rock – 18/04

Stray Blade – 20/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

Dead Island 2 – 28/04

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 28/04

Xbox Series X|S

Road 96: Mile 0 – 04/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

Minecraft Legends – 18/04

God of Rock – 18/04

Stray Blade – 20/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

Dead Island 2 – 28/04

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 28/04

Star Wars Jedi: Survivor – 28/04

Xbox One

Road 96: Mile 0 – 04/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

Minecraft Legends – 18/04

God of Rock – 18/04

Stray Blade – 20/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

Dead Island 2 – 28/04

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 28/04

Nintendo Switch

Road 96: Mile 0 – 04/04

GrimGrimoire OnceMore – 04/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

TRON: Identity – 11/04

Mega Man Battle Network Legacy Collection- 18/04

God of Rock – 18/04

Minecraft Legends – 18/04

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 21/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

PC

Road 96: Mile 0 – 04/04

Everspace 2 – 09/04

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés – 11/04

TRON: Identity – 11/04

The Mageseeker: A League of Legends story – 18/04

God of Rock – 18/04

Mega Man Battle Network Legacy Collection- 18/04

Minecraft Legends – 18/04

Stray Blade – 20/04

Aftermirage – 25/04

Strayed Lights – 25/04

Dead Island 2 – 28/04

Star Wars Jedi: Survivor – 28/04

Voilà qui termine notre tour des sorties jeux vidéo majeures pour avril 2023. Nous essaierons naturellement de couvrir le maximum de ces sorties à coup de critiques détaillées. En attendant, quels sont les titres qui vous intéressent le plus dans cette brève sélection ?