Prison Architect 2 repoussé indéfiniment, la tourmente continue pour Paradox

Décidément, Paradox Interactive enchaine les problèmes en tout genre depuis quelques années. S’il est l’un des éditeurs de AA les plus respectés dans le milieu, notamment grâce à certaines licences comme Crusaders Kings ou encore Europa Universalis et autres Shadowrun, on ne peut pas dire que tout aille pour le mieux pour l’entreprise ces derniers temps. Entre le lancement plus que chaotique de Cities Skyline 2 et le flop monumental que fut The Lamplighters League, il n’y a pas de quoi se montrer optimiste pour le futur. Sans parler des multiples reports de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 qui fut tout de même annoncé en 2019, alors même que Life by You, un Sims-like très prometteur, fut annulé en juin dernier à quelques jours de sa sortie.

Et quand on est pris dans une spirale infernale, il est très difficile d’en sortir, puisque l’on apprend maintenant via un billet de Double Eleven sur les forums de Paradox que Prison Architect 2 est repoussé indéfiniment, alors qu’il avait déjà vu sa sortie décaler une première fois en ce début d’année. Suite du jeu parut en 2012 sur PC, qui connut un joli petit succès surprise, ce nouvel opus promet beaucoup et pousse son concept toujours plus loin, en proposant cette fois-ci une 3D cartoonesque qui accompagne à merveille l’humour décalé du jeu.

Quant aux raisons derrière ce report, elles sont classiques, les développeurs invoquant le besoin de plus de temps pour peaufiner l’expérience, alors qu’ils ne peuvent donner encore une nouvelle date de sortie, car ils sont encore de monter un nouveau calendrier de travail. En résulte, la décision de rembourser intégralement les joueurs qui ont précommandé Prison Architect 2, ce qui n’annonce rien de bon quant à une parution cette année. Espérons alors que cela ne trainera pas trop aussi bien pour Double Eleven que pour Paradoxe Interactive qui enchaine les déconvenues.