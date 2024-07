Preview Visions of Mana – Une vision anachronique du J-RPG ?

Lorsque l’on évoque la saga des Mana, un parfum enivrant de nostalgie nous assaille. Quels excellents moments avons-nous passés sur Secret of Mana, notamment, dans notre prime jeunesse. Alors, quand nous avons appris l’existence d’un nouvel opus à l’été 2021, puis que les contours de Visions of Mana se sont dessinés, nous avons commencé à cocher les jours qui nous séparaient de sa sortie, le 29 août prochain, sur PlayStation, Xbox Series et PC.

C’est dans un petit mois donc que nous pourrons découvrir une nouvelle légende de l’arbre mana. Et à quelques semaines de cette aventure, nous a été offerte la chance de découvrir un peu plus concrètement de quel bois elle se chaufferait grâce à une version démo d’une heure de jeu environ. Est-elle suffisante pour véritablement appréhender la qualité finale du titre ? Sans doute pas, mais à son travers, on a pu commencer à se faire une première vision de son contenu.

Ainsi, et pour ne rien vous cacher, c’est d’abord de stupeur que nous sommes resté figé. Figé comme l’est le jeu dans le passé. Les premiers trailers nous laissaient entrevoir un jeu plutôt séduisant, coloré et plutôt joli (même si on ne s’attendait évidemment pas à des merveilles), et nous sommes tombé de haut. Techniquement, le jeu n’est pas daté, il est presque anachronique.

Nous avons été particulièrement refroidis par la plastique des personnages. Et lorsque l’on parle de plastique, c’est au sens propre. Leurs visages n’ont aucune expression et ressemblent plus à des poupées, bien lisses, bougeant leurs bouches au gré des dialogues enclenchés. Et lorsque l’un des personnages parle, son compagnon à côté reste raide comme un I, alors que les champs-contrechamps défilent.

Visions of Mana fait très daté, et outre ses personnages assez effrayants, il ne se rattrape pas par sa technique, avec des murs invisibles par dizaines (alors même que la zone de cette démo est assez restreinte), des éléments qui se répètent autant que faire se peut pour cacher une plaine finalement assez vide.

Alors oui, c’est notre déception qui a pris le dessus sur les premières dizaines de minutes de jeu, mais au final, l’intérêt global de l’aventure ne se situera pas uniquement sur ces points. Car manette en main, Visions of Mana semble déjà avoir de bons arguments à faire valoir. Les amateurs de l’excellente école Ys seront en terrain connu ici tant tout semble fait pour procurer du fun immédiat, comme dans la saga de Falcom.

Tout à l’air d’avoir été conçu pour être simple et plaisant à prendre en main. L’exploration est fluide et rapide, les points d’intérêt et les coffres sont marqués sur la carte (alors même que nous ne pouvons pas y mettre de marqueur personnalisés), pour ne pas avoir à s’embêter à les chercher, tout est prémâché. Cela peut avoir un côté frustrant même d’être autant pris par la main, mais cela participe aussi à l’envie de proposer une expérience sans prise de tête. On pose le cerveau, on se laisse guider et on reçoit nos doses de dopamine.

Les combats, en temps réel, sont aussi hyper dynamiques et fluides, permettant d’enchaîner rapidement attaques faibles, fortes, chargées, magique et virevolte dans les airs pour des combos aériens sans fin. En résulte certes un certain bordel, nuisant à la vision certes, mais aussi un sentiment d’agilité et de puissance assez grisant. Surtout que l’accent n’est clairement pas mis sur la difficulté, atténuant le problème de lisibilité.

En passant quelques minutes dans les menus, on se rend aussi compte que Visions of mana ne sera pas seulement un jeu à l’action débridée. Ou du moins, il proposera en plus une certaine marge de personnalisation. En effet, en changeant de relique spirituelle, associée à un type d’arme, on change radicalement les forces et faiblesses de nos héros, ouvrant en prime l’accès à un nouvel arbre de compétences et de nouvelles possibilités en et hors combat. Les options dans la démo étaient très restreintes, mais on sent qu’un gros potentiel peut se dégager de ce système, si toutefois sa profondeur est au rendez-vous.

Évidemment, tout ceci est, sur le papier, vu et revu, mais on ne s’attend de toute façon pas à une révolution. Visions of Mana est simple dans son approche, presque basique, mais ce qu’il propose est en l’état tout à fait correct. Il faudra toutefois que le titre ne se résume pas uniquement à cela et nous propose des activités à la fois variées et intéressantes.

En effet, pour le moment, les à-côtés du titre se sont résumés à de la quête annexe sans intérêt à base de deux lignes de dialogues pour nous sommer de tuer X monstres ou retrouver un objet quelconque, à de la chasse de monstre unique ou à du défi chronométré. Rien de bien palpitant, mais c’est simple, rapide et plaisant sur le moment. Trois mots qui semblent être le crédo du titre.

Alors effectivement, de prime abord, nous étions passablement déçus par cette première prise en main de Visions of Mana, notamment par son côté ancré dans le passé. Mais peu à peu, on s’est laissé porté par la proposition du titre pour finalement prendre un certain plaisir à jouer juste pour jouer, sans se faire des nœuds au cerveau.

La formule pourra-t-elle tenir sur plusieurs dizaines d’heures ? Rien n’est moins sûr. Visions of Mana a bien l’air d’en avoir encore sous le pied, avec un système de reliques élémentaires prometteur. Nous n’irons pas jusqu’à dire que nous avons retrouvé notre enthousiasme d’avant notre découverte du jeu, manette en main, mais on sent qu’à minima, on pourrait passer un très chouette moment dans cette aventure, en espérant qu’elle ait le bon gout de varier et enrichir son contenu.