Ys X: Nordics – Cap sur l’Europe !

Non content de nous annoncer que Ys Memoire: The Oath in Feghana va bénéficier d’une resortie en occident, NIS America communique également sur le très attendu Ys X: Nordics. S’inscrivant directement dans la nouvelle dynamique amorcée par l’excellent Ys VIII en 2016, Ys X propose un retour aux sources avec une aventure dans des environnements naturels tels que des valons verdoyants et des plages au sable diamantin. Là où Ys IX optait pour une intrigue centrée sur une grande ville à l’aspect médiéval, Nordics ouvre le champ des possibles et surtout son horizon visuel.

La chronologie ayant toujours été une notion relativement floue dans la longue série des Ys, un peu comme pour les aventures d’un Kokiri tout d’émeraude vêtu, Nordics nous amène loin dans le passé du légendaire Adol Christin. Le soft prend place à la même période séminale que Ys I & II, le rouquin aphasique est alors âgé de 17 ans. Si les deux derniers opus canoniques en date nous avaient habitués à une galerie de personnages divers et variés qui donnait un aspect guilde en voyage aux aventures d’Adol, c’est cette fois-ci avec une partenaire unique qu’on devra partir en exploration. En effet, Karja, fille du chef des pirates Normans sera notre seule binôme.

Mais cela semble déjà bien suffisant tant les possibilités en combat et en exploration sont nombreuses. Adol maîtrise le pouvoir du feu et Karja celui de la glace. Outre les attaques combinées, option offensive désormais éculée mais toujours aussi efficace dans ce genre de titre, les protagonistes pourront user de leurs pouvoirs magiques pour générer un grappin ou une planche de surf. L’accent est comme de coutume mis sur la découverte de décors vastes et composites.

Si Ys VIII avait des faux airs de Robinson Crusoé où on devait s’échapper d’une île tropicale remplie de mystères ; et si Ys IX était plutôt à l’image d’une grande pièce de théâtre baroque, Ys X change de ton et nous propose une ambiance de piraterie ! Les pirates, ces vieux loups des mers étaient les maîtres du golfe d’Obélia jusqu’à l’arrivée problématique d’étranges personnages immortels appelés les Griegers. Nouveauté importante pour la saga: la possibilité de naviguer sur les mers et de participer à des batailles navales à la manière d’un Assassin’s Creed IV: Black Flag !

Ainsi, c’est pour le 25 octobre prochain qu’Adol et son ineffable partenaire Dogi, présent depuis les origines de la série nous donnent rendez-vous ! L’aventure se rendra disponible au plus grand nombre puisque Ys X: Nordics pourra être acquis sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. En prime, il comportera des textes en Français et des voix en Anglais et en Japonais, de quoi plaire aux puristes !