Ys Memoire: The Oath In Feghana – Retour en Occident pour 2025

Cette année, en automne prochaine plus précisément, sortira en occident le dernier opus de la série culte : YS X Nordics, déjà disponible sur l’archipel japonais, et ce, depuis septembre 2023. Un épisode attendu, arrivant trois ans après le dernier opus en date, qui précédera également la parution d’un autre opus, lequel ne sera pas du tout nimbé de l’aura de la nouveauté.

En effet, Ys Memoire: The Oath in Feghana a déjà pu se montrer au-devant des joueurs en 2010, lorsqu’il venait à la rencontre de la console portable d’alors de Sony, la PSP, avant de rejoindre le catalogue Steam deux années plus tard. Mais, à la vérité, là aussi, il ne s’agissait pas de sa toute première parution, puisqu’il n’était nulle autre qu’une version retravaillée du Ys III: Wanderers for Ys sorti initialement en 1991.

Arrivé au Japon en avril 2023 sur Switch et très récemment (mai 2024) sur PS4 et PS5, Ys Memoire: The Oath in Feghana invitera son participant à plonger une fois encore dans la peau du héros aux cheveux rouge, lequel a par ailleurs traversé les années depuis l’apparition de la licence, le fameux Adol. Accompagnant son acolyte, Dogi, à Felghana (le pays natal de ce dernier), le protagoniste devra faire face à quelques dangers qui, au cours du temps, ont établi leur empire.

C’est que depuis les huit années séparant Dogi de sa mère patrie, des changements se sont effectivement opérés. Un volcan est subitement entré en activité et des monstres divers ont fait leur apparition. Des mystères qui, évidemment, font tout le sel d’un jeu d’aventure.

Quant aux nouveautés promises par cette ressortie, elles sont quelque peu logiques et se concentreront avant tout sur l’aspect formel. Ainsi, on nous proposera des graphismes affinés, avec cependant la possibilité de tâter le visuel d’époque. Et, il en sera apparemment de même avec la composition musicale. Du moins, pour cette dernière, trois choix seront mis à la disposition des joueurs, lesquelles pourraient notamment accéder aux versions de la bande-son du jeu sorti sur PC-88 et X68000.

Et ce n’est pas tout ! Contrairement à précédemment, Adol aura enfin une voix à faire entendre. Celle du seiyuu Yuki Kaiji (que les fans d’animations japonaises contrairement entre autre pour son interprétation d’Eren dans Shingeki no Kyojin). Une configuration qui, d’ailleurs, était déjà d’actualité dans les épisodes antérieurs (Ys VIII et Ys IX).