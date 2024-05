Dragon Quest III – Le remake HD-2D n’est pas mort

À l’occasion du trente-cinquième anniversaire de sa licence Dragon Quest, en 2021, un événement spécial, sous la forme d’une diffusion en direct, avait été organisé par Square-Enix pour nous annoncer cinq nouveaux projets autour de cette série de J-RPG mythique. On y découvrait notamment l’existence d’un Dragon Quest XII, porté disparu depuis, d’une version offline de Dragon Quest X, toujours attendue en occident, et d’un remake d’un certain Dragon Quest III qui nous alléchait particulièrement.

En effet, le titre, sorti initialement en 1988 sur NES au Japon, puis quatre ans plus tard aux États-Unis, fait partie de cette vague de jeux prévue pour passer à la moulinette du HD-2D, moteur ayant fait des merveilles sur la remasterisation de Live a Live ou celle de Star Ocean: The Second Story R ces dernières années par exemple.

Peut-être connaissez-vous d’ailleurs cette légende urbaine qui voudrait qu’une loi aurait été votée pour interdire la sortie de jeux Dragon Quest en semaine, suite à un taux d’absentéisme record dans les écoles nipponnes et des émeutes dans les magasins. Et bien, si le côté législatif de l’anecdote est effectivement faux, Dragon Quest III avait bien provoqué une belle pagaille à sa sortie et est toujours considéré comme l’un des J-RPG préférés des joueurs de l’archipel.

Jusque-là pourtant, nous n’avions plus aucune nouvelle sur l’état d’avancement de son développement. Du moins, jusqu’à hier, où sur le compte X de la licence est apparu un (très) court teaser faisant directement référence au jeu. Clairement, le retour de Dragon Quest III est proche. Mieux encore, le logo aperçu pourrait même évoquer que les trois premiers opus de la licence nous seraient proposés.

En effet, ce logo se rapporte plutôt à la trilogie d’Erdrick qu’à son troisième épisode en particulier. Et si effectivement la maxime « The legacy begins » rappelle spécifiquement Dragon Quest III, on se surprend néanmoins à rêver un peu plus grand. Surtout lorsqu’on se souvient que Yuji Horii, créateur de la saga, avait à l’époque émis le souhait de pouvoir remettre au goût du jour les deux épisodes fondateurs de la licence.

Plus pragmatiquement, on apprend également que le titre fera l’impasse sur la génération de console précédente, avec une sortie prévue sur PS5, Xbox Series, Switch et PC uniquement. On devrait très probablement en apprendre un peu plus sur le traitement accordé à Dragon Quest III, et sa forme finale, dans les prochaines semaines, à la faveur des conférences et directs estivaux. L’insider bien connu Midori déclare même que le titre sera présenté lors du Nintendo Direct du mois de juin. De là à imaginer une sortie d’ici à la fin de l’année, puisque ce direct devrait être consacré aux jeux du second semestre 2024, il n’y a qu’un pas…