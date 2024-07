Trails Through Daybreak II prend rendez-vous pour 2025

Falcom vient d’annoncer l’arrivée très prochaine du prochain Trails Through Daybreak II dans nos contrées. Seulement, pour l’instant, il ne faudra se contenter que d’une vague fenêtre de sortie arrêtée au début de l’année 2025. Mais on l’imagine sans mal débarquer chez les revendeurs et autres plateformes de téléchargement (PSN, Steam et eShop) au cours du printemps.

Sans surprise, le titre se placera dans la continuité directe du précédent opus, qui, d’ailleurs, vient tout juste de sortir pour les joueurs européens et américains sur consoles et PC, et ce depuis le 5 juillet dernier. Cependant, bien que le public français aura la chance de continuer son incursion dans l’univers de Trails, il devra une fois encore le faire dans un état de confort assez relatif, le français n’apparaissant toujours pas parmi les langues de traduction de texte.

Une absence un peu fâcheuse qui coupera donc l’élan des joueurs… ou pas. Car, il faut bien l’avouer, la saga de The Legend of Heroes n’est pas ce que l’on peut appeler une série grand public : la continuité existant entre les différents opus (de la sous-série de Trails mise en place il y a deux décennies) barrera notamment la route aux nouveaux arrivants. Les autres, les amateurs donc, savent dans quoi ils mettent les pieds et sont normalement conscients de cette configuration.

Ceci étant, Trails Through Daybreak II enverra son joueur vivre une nouvelle enquête aux côtés de Van Arkride, qui sera amené à résoudre le mystère autour des événements sanglants touchant Calvard. Plus précisément, c’est une série de meurtres mystérieux qui sera à considérer comme le moteur de l’histoire. Une série de meurtres à laquelle un certain individu demandera de s’intéresser de près. Où cela mènera-t-il ? Réponse en 2025 sur console (PS5, PS4, Switch) et PC.

En attendant, nous, on plongerait bien dans le premier opus, qui, on le rappelle, lance un nouveau cycle dans cette branche des Trails.