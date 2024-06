Preview The Crush House – Ici la Voix

La diffusion actuelle de la nouvelle saison de Secret Story est plus qu’opportune pour jeter un œil avisé sur The Crush House, le prochain jeu de simulation signé Devolver et Nerial (Reigns). Alors que le célèbre éditeur fêtait ses 15 ans le week-end dernier lors du Summer Game Fest, la date de sortie du jeu le plus coloré de votre été a été fixée au 09 août prochain. En complément, une démo a été mise à disposition des joueurs. Il est temps de voir un aperçu de la pagaille que l’on pourra semer !

Cette aventure vous plonge en 1999, dans la peau de Jae, qui vient de décrocher un super boulot sur une nouvelle émission de télé-réalité. Sa mission ? Filmer le quotidien des candidats, capturer les moments les plus demandés par l’audience, diffuser des pubs et améliorer la maison avec les bénéfices engendrés. Par contre, interdiction formelle de parler aux participants ! Vous faites partie du décor, et rien de plus. Bien sûr, à la nuit tombée, vous aurez la possibilité de dormir ou alors d’explorer les recoins de la demeure…

Notre première rencontre avec la maison se fait dans le sous-sol, où l’on découvre notre petit local, le PC sécurité de la villa en somme. Notre ordinateur sert de poste de contrôle de l’émission, et c’est ici que nous choisirons les quatre premiers candidats. Le choix est varié, ils ont tous leurs traits de personnalité et névroses, et idéalement il faudra choisir des profils éclectiques pour que cela fasse des étincelles. Dans cette démo, seuls quatre candidats sont disponibles mais la version complète compte douze profils au total.

Une fois votre casting arrivé, il faudra enchaîner et commencer à filmer en direct. Le public pourra émettre des commentaires qui apparaîtront dans un tchat, et vous guidera sur les images qu’il aime, ou non, et ce qu’il souhaite voir. Il est d’ailleurs divisé en plusieurs audiences par intérêts, et chaque jour vous en débloquerez de nouvelles. Vous devrez également diffuser des publicités à chaque fois que vous coupez la caméra, à vous de juger quelle quantité et fréquence sont les meilleures pour à la fois générer des bénéfices tout en conservant votre public. L’argent récolté servira à améliorer la maison, avec de nouveaux objets à débloquer chaque jour.

Le chaos arrive très vite, le tout est de bien jongler entre les candidats pour ne pas perdre une miette des moments forts de la journée : on peut être tentés de rester filmer quelqu’un de peur de laisser passer quelque chose, et au final se retrouver à courir dans le jardin car deux autres sont en train de s’embrasser… ou de se battre !

Le gameplay a des phases jour et nuit, et le mystère entourant la vie nocturne de la maison ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Dès la deuxième nuit, on remarque que des candidats sont encore dans la villa et pas dans leur dortoir, et veulent nous parler. Leurs demandes concernent essentiellement la manière dont ils apparaissent à l’écran, nous avons le choix d’accepter leur requête ou non. Reste à voir jusqu’où ces petits échanges nocturnes vont aller, mais cette première sous-couche de mystère intrigue et donne envie d’en apprendre davantage.

La démo arrive à son terme après trois jours de tournage, pile assez pour rentrer dans l’histoire et donner envie d’en savoir plus. Les échanges entre candidats sont vraiment naturels, on a hâte de découvrir les autres profils, et surtout d’observer la symbiose entre eux. Le caractère aléatoire de leurs conversations fait que les journées passent très vite, trop vite peut-être, à courir derrière eux pour ne rien rater de leur journée. Les prémices de la vie nocturne de la villa restent pour l’instant enrobés de mystère, mais cet aspect du gameplay fortement souligné dans les précédents trailers a beaucoup à nous offrir selon nous.

The Crush House sortira sur PC le 09 août prochain, et vous offrira les vacances à Malibu dont vous rêvez (ou pas). Cet ovni du jeu vidéo semble prometteur, notre seule crainte se porte sur son rythme où les jours et les nuits s’enchaînent : il y a un risque que le gameplay soit répétitif et perde des joueurs en route. Pour l’instant nous sommes conquis par cette démo, on se donne donc rendez-vous cet été pour le vrai tournage !