Predator : Hunting Grounds – Du nouveau pour fêter l’anniversaire du jeu

Le 24 avril 2021 marque le premier anniversaire du jeu Predator: Hunting Grounds. Pour fêter ça, les studios Illfonic ont fait plusieurs annonces qui devraient contenter ses joueurs.

L’update propose déjà une nouvelle carte “Aérodrome “ : elle proposera 12 nouvelles missions durant lesquelles il faudra sauver votre peau au milieu de maisons, de tours radio, de bases de Stargazer, de hangars à avions et d’un aérodrome plein de calandres d’avions et d’hélicoptères. Cette nouvelle map vous mettra probablement au défi si vous aviez pour habitude de vous cacher au milieu des arbres. Les zones à ciel ouvert ici vous rendront vulnérables, et vous devrez adopter de nouvelles tactiques pour ne pas vous faire massacrer par le Predator et les autres commandos.

Cette carte vous permettra également de vous livrer à des combats sans merci avec un mode “Affrontement”. Vous visualiserez plusieurs points indiquant les zones de combats à rejoindre.

Si au cours de la première année des améliorations ont été faites au niveau du Commando, c’est au tour du Predator d’être gâté. Vous pourrez avoir accès à des objets cosmétiques, tels des skins d’armes ou des armures ; de nouveaux trophées à débloquer ou encore des easter eggs à dénicher.

La MAJ vous donnera l’opportunité de jouer différents Predators, en voici quelques exemples :

Chasseur/Traqueur de la jungle : Traqueur : vous pouvez localiser une cible même si elle est couverte de boue.

: Traqueur : vous pouvez localiser une cible même si elle est couverte de boue. Éclaireur : Fantôme : les attaques au corps à corps en furtivité infligent des dégâts supplémentaires.

: Fantôme : les attaques au corps à corps en furtivité infligent des dégâts supplémentaires. Berserker : Sauvage : achever un ennemi restaure de la santé.

: Sauvage : achever un ennemi restaure de la santé. Alpha : Déchaîné : après avoir subi des dégâts à revers de la part d’un membre du commando, votre prochaine attaque au corps à corps inflige plus de dégâts.

: Déchaîné : après avoir subi des dégâts à revers de la part d’un membre du commando, votre prochaine attaque au corps à corps inflige plus de dégâts. Ancien : Vicieux : les ennemis que vous mettez à terre survivent moins longtemps et les ranimer prend plus de temps.

Si jusqu’à présent le jeu n’était disponible que sur la PS4, le voici qui arrive en grandes pompes sur Steam et vous pouvez dès à présent vous le procurer pour la somme de 39.99 euros. Les joueurs de la plateforme se verront offrir un pack de DLC Predator contenant les skins et capacités des quatre DLC de Predator: Viking, Samurai, Valkyrie et Chasseur urbain ; ainsi qu’un early access à trois nouveaux masques et six peintures de guerre.

Le cross-play est lui aussi de la partie, même si l’on déplore que les progressions ne seront pas transférables d’une plateforme à une autre.

Voici donc les quelques informations que nous avons pu glaner sur Predator: Hunting Grounds. Rendez-vous sur le site officiel pour plus d’informations.