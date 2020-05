Predator Hunting Grounds – Schwarzenegger renfile le costume de Dutch pour dézinguer du Predator

Sortie en 1987 et réalisée par un certain John McTiernan (Die Hard 1 et 3, Last Action Hero, … ; Predator est une oeuvre de science-fiction / action devenue aussi culte que sa créature auprès des fans du genre et est aujourd’hui solidement ancré dans ce que l’on appelle communément la pop culture. C’est un fait, les suites à cet excellent film, et surtout la dernière, ne sont pas à la hauteur de l’originale, et ne parlons pas des crossovers avec le Xénomorphe, même si le premier Aliens vs. Predator est finalement plutôt correct.

Tout ceci pour en venir au héros du film de McTiernan incarné par un Arnold Schwarzenegger alors au top de sa forme et de ses formes musclées, à savoir Dutch. S’il est fait mention de son aventure dans les suites, on ne sait réellement pas ce qu’est devenu ce personnage pourtant tout aussi iconique que l’extra-terrestre. Eh bien Illfonic a décidé de répondre à cette question grâce à un DLC qui devrait faire plaisir aux fans de la saga.

Predator Hunting Grounds et comment ressusciter l’intérêt des joueurs pour le jeu.

On ne va pas se voiler la face, Predator Hunting Grounds est loin d’être un grand jeu. Il a certes des qualités et de l’ambition dans certaines choses qu’il entreprend, mais il a peiné à nous convaincre lors de sa sortie se récoltant un joli 4/10 dans nos colonnes.

Néanmoins, Illfonic n’a pas lâché son bébé et a même réussi à régler de nombreux soucis d’équilibrage avec le dernier patch sorti, ce qui rend d’ailleurs le jeu tout de même meilleur et pour le coup un peu plus intéressant à l’acquisition. Cependant, si le crossplay fonctionne, on note toujours une attente parfois honteuse pour débuter une simple partie et les invitations entre joueurs PC et PlayStation 4 ne fonctionnent toujours pas, ou à de très très rares occasions.

Il reste donc sur les bras des développeurs de très gros chantiers à gérer, d’autant plus que de très nombreux bugs sont encore remontés chaque jour par la communauté de joueurs. Mais qu’à cela ne tienne, et même si le timing est forcément mauvais, Illfonic annonce l’arrivée prochaine de Dutch en tant que personnage jouable pour rebooster un peu l’intérêt autour de son jeu. Le fringant soldat, qui est doublé et joué pour l’occasion par nul autre qu’un Arnold Schwarzenegger qui se dit ravi de l’expérience, va donc débarquer dans la jungle de Hunting Grounds le 26 mai prochain et sera payant.

Vous avez bien entendu mesdames et messieurs, jouer Dutch vous demandera de passer à la caisse, alors même que le jeu manque cruellement de contenu de base et est même assez honteux de ce point de vue surtout si l’on considère son prix de vente. Mais rassurez-vous, sa sortie devrait être accompagnée d’un gros patch, gratuit pour le coup, corrigeant encore quelques bugs et équilibrant un peu plus les débats. Pas sûre néanmoins que cela suffise à calmer la gronde des joueurs qui ne comprennent pas dans leur grande majorité le but de la manœuvre opérée par Illfonic alors que tant de travail reste a être accompli sur le jeu de base.

Et cela même si un DLC gratuit sera aussi au rendez-vous. Ce dernier proposera de découvrir l’histoire de Dutch après sa première confrontation avec le Predator au travers de cassettes audio que l’on gagne en montant de niveau. Sachez aussi que l’acquisition du bonhomme vous permettra de pouvoir jouer en avant-première avec son couteau de guerrier et son fusil QR5 “Hammerhead” qui seront ensuite proposés gratuitement en juin au reste des joueurs. Enfin, Illfonic a par ailleurs prévu de proposer du nouveau contenu gratuit et payant tous les mois au moins jusqu’en août, comme l’atteste une road map qui ne dévoile cependant rien après la proposition du mois de mai.