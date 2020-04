Pokémon GO apprend le langage des fleurs pour le printemps

Un nouvel événement gravitant autour du printemps et de ses fêtes va bientôt avoir lieu dans Pokémon GO.

Le virus continue son chemin et force toujours plus de pays à prendre des mesures de confinement. Après un peu plus de 2 semaines maintenant, ça devient difficile de rester cloîtré entre 4 murs et de laisser tourner les bulletins d’information moroses à la télévision. Par conséquent, nombre de nos voisins se remuent les méninges pour trouver de nouveaux moyens de se distraire tout en se développant entre 4 murs : muscu, peinture, études… Ceci dit, on a beau ne pas pouvoir sortir aisément (et sans raison), le calendrier continue sa marche au gré des saisons et des événements et en dépit du bon sens, c’est également le cas de Pokémon GO.

L’application de Niantic, toujours à la recherche de moyen de garder ses serveurs actifs, continue de proposer des solutions afin de permettre aux joueurs de progresser au sein du jeu et multiplie réformes de gameplay et événements. Si nous venons juste d’avoir droit à un événement spécial consacré aux créatures bercées dans l’art du simulacre pour le 1er avril (et qui se terminera le 7 avril), à partir du 9, ce sera au tour des Pokémon qui accompagnent au mieux le printemps de faire leur entrée en fanfare.

Ainsi, si vous décidez de vous mettre en chasse dans votre appartement ou maison, il est possible que vous croisiez près de votre salle de bain de nombreux Wattouat, Poussifeu, Marill, Leveinard ou même Noeunoeuf ! Ce n’est pas tout, pas loin de la cuisine, des Pikachu et des Laporeilles coiffés de couronnes de fleurs pourraient vous prendre en tenaille. Si vous faites régulièrement des allers-retours entre ces 2 lieux, il est possible que vous fassiez éclore des oeufs (d’autant que la distance pour les faire éclore est toujours divisée par 2). Hé bien si ce sont des Oeufs 2km, vous pourrez en voir sortir des Riolu, des Ptiravi, Goinfrex, Débugant et Korillon. Côté star, ce sera Pichu et Togépi qui pourront également être coiffés de couronnes de fleurs.

Bien entendu, un événement dans Pokémon GO promettant systématiquement de nouveaux shiny et éléments de customisation pour votre avatar, celui-ci ne fera pas exception. Noeunoeuf étant une des stars de cette célébration et le calendrier en étant là où il en est, c’est bien entendu ce dernier qui pourra être rencontré sous sa forme chromatique. En ce qui concerne votre look, les fashionistas pourront s’offrir des tenues aux couleurs de Togépi. Ajoutons enfin que Noadkoko d’Alola et Azumarill pourront être rencontrés aux côté de Nanméouïe en tant que récompenses d’Études de Terrain exclusives à cette période.

Voilà, tout ce programme prendra cours du 9 au 16 avril dans Pokémon GO. Et vous, comment vous occupez-vous durant ce confinement ? Rappelons que jusqu’à la fin de l’événement du 1er avril, vous pouvez croiser Cradopaud et Simularbre sous leurs formes chromatiques.