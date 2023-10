Pokémon GO – Party Play ou l’hameçon qui retient les dresseurs

Voilà 7 ans que Niantic a donné naissance à Pokémon GO, une révolution au sein de l’industrie du jeu vidéo sur mobiles. En 2016, alors même que la septième génération de la saga venait de voir le jour, la proposition de Niantic ne pouvait être que la bienvenue, d’autant qu’avant la production des équipes américaines, jamais aucun studio n’avait pensé à mettre en place un projet si ambitieux.

Et si la tendance perdure autant, c’est bel et bien parce que les développeurs ont rapidement cerné ce qui tenait les joueurs en haleine. Friands de mises à jour, d’événements et de nouveaux modes, les papas de Pokémon GO ont les méthodes pour faire en sorte de garder leurs joueurs sous le coude le plus longtemps possible. La preuve : une nouvelle mise à jour débarque en jeu et apporte avec elle le Party Play, un mode de jeu en coopération qui risque d’en faire revenir plus d’un !

Un pour tous, tous pour un

L’expérience Pokémon GO reste avant tout centrée sur le partage, dans lequel tous les dresseurs du monde entier se retrouvent au nom d’une passion commune. L’arrivée des Raids a su mettre en relief cette idée, permettant aux chasseurs de joindre leurs forces afin de capturer des Pokémon toujours plus puissants.

Ainsi, parce qu’il devient lassant de voyager seul, le nouveau mode de jeu en équipe permet de sillonner le monde en coopération jusqu’à 4 personnes. Après avoir créé un code d’hôte ou rejoint une équipe, l’heure est à l’aventure !

Et comme vous pouvez vous en douter, le voyage à plusieurs ne revêt pas les mêmes couleurs. Ainsi, il faudra faire alliance et se concerter pour tout, de la récolte de ressources auprès de pokéstops aux combats de raids en passant par la capture de pokémons, vous ne pourrez plus vous passer de vos coéquipiers. La mécanique s’avère intéressante, mais elle vient à nouveau soulever l’idée que Niantic ne compte pas lâcher sa production de sitôt.

Pokémon GO, sept ans et toutes ses dents

Il est sûr que l’intérêt premier que les joueurs portaient à Pokémon GO lors de sa sortie, c’est Pokémon. La franchise de Nintendo est devenue la licence la plus lucrative au monde. Ainsi, il était évident que le titre aux 600 millions de téléchargements fonctionne, d’autant qu’il venait de réaliser en 2016 le rêve de grands enfants.

Les Pokémon, mais dans la vraie vie. Le titre de Niantic venait de créer le rêve de pouvoir enfin tous les attraper et de partir à l’aventure bien au-delà de Kanto, juste au bout de la rue. Au fil des années, les équipes de Niantic n’ont cessé d’élargir le pokédex, et la chasse par la même occasion. Une chasse par ailleurs enrichie par bon nombre d’événements, à l’image de Noël ou Halloween, périodes durant lesquelles les Pokémon se rangent sous leurs plus belles couleurs.

Ces mises à jour sont l’occasion pour Niantic de garder ses joueurs à coup de récompenses et de shiny à foison. Nous avons là la recette de tout bon jeu mobile qui souhaite durer. Mais pour combien de temps encore Pokémon GO réussira-t-il à séduire ?

La dixième bougie du titre a encore deux ans à attendre avant de pouvoir être soufflée, alors il ne nous reste plus qu’à voir ce que Niantic nous réserve pour la suite en ce qui concerne sa plus grosse production. Quoi qu’il en soit, le mode Party Play de Pokémon GO est d’ores et déjà disponible dans la dernière mise à jour.