Pokémon – Une nouvelle mini-série live action dans les fourneaux

Apprendre à cuisiner des petits plats pour le camping avec Pikachu ? Pour The Pokémon Company, c’est ce qui manquait à la licence. Dès lundi, il sera possible de retrouver sur YouTube le premier épisode de Camping Trip with Pokémon, une petite web-série live action de trois épisodes mettant en scène un dresseur partant faire du camping avec son équipe dans la nature sur les chaînes officielles de la licence.

Il s’agit en réalité de la suite d’une série publiée l’hiver dernier, « Sweets Paradise », où un dresseur préparait des petites douceurs sucrées à l’image des créatures l’accompagnant. Une série sans dialogue, qui fait d’une pierre deux coups : elle est l’occasion de proposer des tutoriels de cuisine mettant à l’honneur la licence, en même temps, elle permet d’ancrer les monstres de poche dans un quotidien.

Dans la lignée de la première mini-série, cette nouvelle itération promet de mettre l’eau à la bouche avec une réalisation soignée… et quelques petites nouvelles créatures à l’affiche. C’est dans ces projets, avec une grande qualité de production, qui restent néanmoins complètement libres d’accès, qu’il est possible de voir la manière dont The Pokémon Company envisage la gestion de la licence.

Camping Trip with Pokémon se place alors dans la suite logique de la stratégie développée par The Pokémon Company depuis le virage effectué avec l’ère Soleil et Lune. Cette génération proposait des contenus de plus en plus centrés vers le « feel-good ».

Un virage qui s’est d’abord fait avec la série principale, qui, le temps d’une génération a complètement changé de genre pour passer du récit d’aventure à la tranche de vie. Virage tant dans l’animation que dans le ton, qui n’aura pas plu à tout le monde. Puis, plus discrètement, ce virage se retrouve avec les mini-séries en ligne qui prennent le relais lorsque Sacha quitte les bancs de l’école pour rejoindre les arènes de Galar pour sa dernière aventure, avec un ton plus proche des saisons précédentes. Ce sont par la suite des mini-séries telles que Pokémon Twilight Wings ou Pokémon Hisuian Stories qui content ces récits de la vie de tous les jours dans l’univers des monstres de poches.

Ces séries, comme Camping Trip with Pokémon, sont libres d’accès sur les différentes chaines YouTube dédiées à la licence tout en profitant d’une production de grande qualité. Ces série sont concentrées sur des moments de vie de personnages : une petite fille chassant les fantômes dans son école, le début du voyage d’une jeune dresseuse qui rencontre un Nidoran, un jeune garçon qui désire voir un match de ligue…

En leur essence, ces séries ayant à coeur de présenter le quotidien des personnages permettent de réaliser ce que les jeux échouent à faire : elles rendent l’univers de Pokémon tangible. Cette manière de considérer la licence semble avoir réussi à séduire un public de plus en plus large, qui s’est lassé des aventures des aventures de la série d’animation principale – qu’il s’agisse de l’histoire de Sacha ou de Liko et Roy.

Cependant, une initiative comme Camping Trip with Pokémon représente une autre étape : elle est à placer avec les Pokémon GO et autres Pokémon Sleep. C’est une manière de plus pour la licence de s’insinuer dans notre quotidien à nous, les spectateurs. La formule de la série ne se contente pas de montrer le personnage central cuisiner. Il s’agit d’un réel tutoriel de cuisine adressé au spectateur, l’invitant à recréer la recette chez lui.

Un ton qui fait non seulement appel à l’affect des joueurs pour la licence – nous ne manquons pas de remarquer l’omniprésence des Pokémon de la première génération – mais en plus s’installe dans quelque chose de familier pourrait pallier aux manquement des jeux. C’est un paradoxe : les contenus adjacents sont toujours plus qualitatifs, alors que les jeux principaux réussissent à convaincre de moins en moins de joueurs.

Ces projets adjacents sont cependant toujours de grandes réussites, qui ne lésinent pas sur les moyens : le prochain gros projet de la licence, supposé sortir en décembre de cette année, Pokémon Concierge, est une série d’animation réalisée en stop-motion. Il s’agit d’un genre d’animation particulièrement chronophage.

S’introduire dans le quotidien des joueurs est le meilleur moyen de maintenir un attachement émotionnel à la licence. Un attachement qui est fondamental alors que les jeux n’ont plus cette capacité à convaincre tant Game Freak est constamment mis en échec. Que ce soit à travers des applications qui s’immiscent dans les aspects les plus fondamentaux de la vie des joueurs, ou des séries qui présentent une forme de quotidien idéal pour le spectateur, la licence peut se trouver une place dans les aspects les plus intimes de la vie des joueurs, et renforcer cet attachement. Même là où elle ne le devrait pas forcément.

Alors, Camping Trip with Pokémon ne mettra pas les joueurs dans un horrible état de dépendance affective. Elle s’inscrit plus dans une mouvance générale qui peut effectivement poser question. Cela dit, si elle se trouve réellement dans la veine de Sweets Paradise, il se pourrait même qu’on en tire une ou deux recettes sympathiques. Pour en avoir le coeur net, il faudra vérifier les chaînes officielles de Pokémon dans les jours à venir !