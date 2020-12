Pokémon GO – Journées de la Communauté du mois de décembre

Le mois de novembre a su nous gâter avec deux Journées de la Communauté, celui de décembre (ou plutôt ceux de décembre) saura nous rendre la pareille. Comme chaque année, le mois de décembre est le moment choisi par Niantic pour rattraper les dates manquées ou pour ajouter à son arsenal un monstre plus viable stratégiquement que ceux qui se sont présentés à nous au cours des événements des mois précédents. C’est un peu comme la version deluxe de ce rendez-vous immanquable. Naturellement, pour cette année 2020, Pokémon GO remet le couvert, mais il bouleversera également un peu sa formule. Prenez des notes, voici ce qui va se passer cette année.

On va commencer avec les dates à marquer sur le calendrier. Les célébrations auront lieu le samedi 12 et dimanche 13 décembre, toujours de 11h à 17h. Vu que les mois précédents nous ont permis de rencontrer onze monstres, naturellement, ils seront divisés entre ces deux jours. Du coup, le samedi, nos marches nous permettront de croiser Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Grainipiot et Tiplouf alors que dimanche nous offrira de faire la rencontre des autres (Élektek, Magmar, Porygon, Magicarpe et Salamèche).

Comme toujours, on pourra compter sur des bonus pour soutenir nos recherches comme la réduction de moitié de la distance d’éclosion et des bonus de Poussières d’Étoile. On accueillera également l’apparition de monstres connus dans les Raids : Ectoplasma le samedi et Méga Dracaufeu X le dimanche. Mais ce n’est pas tout.

Effectivement, l’édition 2020 est la quatrième édition de cette formule et Niantic veut donc tout logiquement marquer le coup. Alors, en plus de tous les Pokémon croisés cette année, ceux de l’événement de 2018 feront également leur retour pour la journée. Cependant, plutôt que de les croiser en marchant, pour rencontrer les formes chromatiques de Kaiminus, Marcacrin, des starters de la 3G, Tarsal, Parecool, Drabby, Kraknoix, Chimpenfeu et Tortipouss, il vous faudra faire éclore des Œufs ou prendre part à des Raids (bref, un moyen que Niantic a trouvé pour vendre plus de Pass de Raid et d’incubateurs).

Un dernier point à marquer, seuls les monstres de l’année auront droit aux attaques spéciales de cette année, les bestioles de 2018 auront, elles, des compétences moins singulières.

Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous raté des événements cette année ? Qu’à cela ne tienne, Pokémon GO vous offre une chance de vous rattraper avec les Journées de la Communauté All-Stars ce samedi 12 et dimanche 13 décembre !