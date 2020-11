Pokémon GO fête à présent la connexion avec Pokémon Home

La semaine dernière, Pokémon GO s’ouvrait enfin au Pokémon Home et proposait à sa communauté de transférer leurs monstres en double sur le support de stockage en ligne. Naturellement, en connaissant l’application de Niantic, il fallait bien que la nouveauté soit célébrée ! Une fois encore, une semaine spéciale nous attend avec son lot de bonus, de défis et de Pokémon chromatiques et scintillantes.

Côté bestioles, c’est tout un roulement qui va s’opérer sur les cartes, dans les oeufs et au sommet des arènes. Tout d’abord, Ramoloss, Taupiqueur et Sabelette d’Alola, Metamorph, Nosferapti, Porygon, Doudouvet et d’autres apparaitront bien plus souvent au cours de vos marches. Si d’aventure vous pouvez parcourir des distances suffisantes pour faire éclore des oeufs, les oeufs 5 km accueilleront exceptionnellement Nidoran mâle et femelle, Lilia et Anorith, Kabuto et Amonita mais également des Ramoloss.

Cette fois-ci, c’est dans les Raids de bas niveau qu’on rencontrera du changement. On y fêtera donc le retour de Charpenti, Magneti, Lixy, Goupix d’Alola ou même Ramoloss. Vous avez du alors constater qu’un nom revenait souvent aujourd’hui, non ? Oui, c’est pour lui et sa version chromatique que Niantic déroule le tapis rouge pour cet événement : Ramoloss. Cependant, nombre des Pokémon cités plus haut dispose de leurs formes chromatiques et peuvent donc à nouveau être croisés si vous êtes chanceux.

Les challengers de l’extrême pourront s’amuser à tacler les nouvelles études de terrain ainsi qu’une série d’études ponctuelles permettant de croiser des monstres, d’empocher des baies mais aussi de la Mega-Energie Roucarnage. Pour les chasseurs, l’envoi de Pokémon vers Pokémon Home ou Pokémon Let’s Go vous permettra, une fois la boite mystérieuse réactivée, d’appeler des Meltan chromatiques. Le taux de shiny est d’ailleurs 1/36 ce qui vous laisse de bonnes chances de le rencontrer dans cet état.

Cet événement battra son plein dès aujourd’hui et jusqu’au mardi 23 novembre dans Pokémon GO. Vivement la connexion avec Pokémon Smile !