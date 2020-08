Pokémon GO – Pour la Journée de la Communauté, il faut voter sur Twitter

Aaah Niantic, vous avez l’air de bien galérer à vous renouveler, hein ? Non pas que notre avis vous intéresse, chers lecteurs, mais on ne se privera pas de l’étaler ici sans retenue. Ceci dit, nous savons que vous n’êtes pas là pour ça. Ainsi, alors qu’en janvier dernier, la firme derrière Pokémon GO nous invitait pour la première fois à voter pour choisir quel monstre serait le suivant à être célébré dans les Journées de la Communauté (format depuis abandonné à cause du coronavirus), elle remet le couvert avec un nouveau vote qui se déroule cependant dans un cadre bien différent.

Oui, ne cherchez pas de nouvelles Enquêtes de Terrain pour choisir votre égérie, cette fois-ci, c’est sur Twitter que ça se passe. Effectivement, pour faire votre vote, il va vous falloir vous rendre sur la chaîne officielle de Pokémon GO sur Twitter (@PokemonGoApp) et cliquer sur le nom qui vous donne envie. Au programme, un duel (combat, en fait, puisqu’il y en a 4) au sommet entre Salamèche (qui pourrait profiter de l’arrivée imminente des Méga-Évolutions pour tirer son épingle du jeu), Tadmorv, Chenipan ou le Pokémon virtuel Porygon (actuel favori à l’heure où nous rédigeons ces lignes).

Oui, de la 1ère génération ENCORE… Bon, c’est pas vraiment une surprise mais il faudra se faire une raison. Que faire si vous n’avez pas Twitter du coup ? Bah, malheureusement, il n’y a pas vraiment d’alternative. Pas de vote sur Tiktok, pas de vote sur Instagram et pas de vote sur Snapchat… Niantic, qui continue sa politique pro-confinement, a privilégié la plateforme sur laquelle il est le plus actif afin de permettre aux joueurs de voter. Il faudra donc faire avec.

C’est à peu près tout ce qu’il y a à dire sur ce sujet… Si vous le pouvez, nous vous invitons à voter pour choisir le Pokémon que vous désirez voir dans la prochaine Journée de la Communauté. Par contre, ne perdez pas trop de temps, il ne vous reste qu’une grosse quinzaine d’heures pour voter. Qui a vos faveurs ? N’hésitez pas à le dire dans les commentaires !

🗳️ Trainers, it’s time to cast your vote! 🗳️

The two Pokémon with the most votes will be the featured Pokémon for our next two Community Day events! #PokemonGOCommunityDay

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 23, 2020