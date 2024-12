Pokémon Ecarlate et Violet – Chasse au Rayquaza chromatique ouverte

Depuis vendredi, les joueurs assidus de Pokémon Ecarlate et Violet ont dû remarquer un nouvel ennemi dans les raids Téracristal : il est possible d’affronter Rayquaza chromatique jusqu’au 5 janvier par ce moyen. En référence à la nouvelle série animée en cours, Pokémon Horizons, Game Freak a prévu de mettre à l’honneur le Pokémon légendaire phare de la série…

Le dragon noir, un chromatique qui a toujours été très populaire auprès des joueurs, est disponible dans les raids cinq étoiles, et ne peut être attrapé qu’une seule fois. Cependant, il reste possible de continuer de l’affronter, afin d’obtenir plus de récompenses ou d’aider d’autres joueurs à attraper le leur.

Rayquaza ne vient pas seul : Incisache, Strassie et Piétacé profitent également d’un taux d’apparition en masse plus élevé. Un clin d’oeil des développeurs, puisque ces trois Pokémon, lorsqu’ils sont chromatiques, sont de la même couleur que Rayquaza.

Cependant, pour profiter de l’événement et partir à la chasse d’un Incisache ou d’un Piétacé chromatique, il sera nécessaire d’être passé à la caisse : les deux Pokémon n’apparaissent en masse que dans des zones exclusives au DLC. Un DLC dont le contenu a été, de manière générale, plutôt décevant.

La mise à l’honneur de Rayquaza chromatique rappelle une tradition de la licence qui s’est faite plus rare ces dernières années : la coordination d’événements dans le jeu et dans les autres médias de la licence. Ce n’est pas un hasard s’ils font leur retour avec ce Rayquaza. Si la licence reste toujours aussi rentable, ce n’est pas un secret. Pokémon Ecarlate et Violet sont les jeux de la licence qui souffrent le plus de critiques, la faute à une technique très en retard.

La série animée, repartie de zéro avec de nouveaux protagonistes, est elle aussi à un moment complexe : difficile de passer après la série d’origine, diffusée pendant vingt-six ans. Pourtant, Pokémon Horizons reste une série avec beaucoup de qualités, qui jongle avec éléments nostalgiques et nouveauté d’une manière assez efficace.

Reprendre l’habitude de lier série et jeux avec des événements communs, c’est raviver l’une des stratégies qui a fait le succès de la licence, une stratégie multi-plateforme efficace, qui fidélise le public à tous les niveaux. Cependant, rapidement, ces événements se sont cantonnés à de simples distributions de Pokémon avec des noms de dresseurs particuliers.

En passant par les raids Téracristals plutôt que ces distributions, Game Freak fait d’une pierre deux coups : le studio met en valeur la mécanique phare du titre, et permet de rendre l’obtention du Pokémon événementiel plus spéciale, puisque les raids cinq étoiles peuvent représenter un certain défi pour les joueurs moins aguerris.

Alors, c’est certain : c’est un progrès très discret lorsqu’on le met face à l’avalanche de critiques dont la licence à la souris électrique doit faire régulièrement face. Mais cela reste un pas dans la bonne direction. Quelque chose qu’il faut souligner, alors que la licence a (enfin !) réussi à prendre une pause pendant un an, une première depuis 2021.

Ce Rayquaza est définitivement une accroche nostalgique, tant du côté de la série que des jeux. Cependant, c’est peut-être un compromis nécessaire : avec l’arrivée de Z-A qui n’est pas pour tout de suite, et la faiblesse du post-game d’Ecarlate et Violet, ce sont ce genre de petits événements qui réussiront à maintenir la licence sur le devant de la scène, sans pour autant demander un travail démesuré aux équipes de Game Freak.