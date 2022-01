PlayStation Plus – La liste des jeux de Février est là

En 2022, on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes. Pour des millions de joueurs, chaque fin de mois est marquée par l’annonce des jeux « offerts » dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus. Ces trois prochains titres remplaceront Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic que nous vous invitons à ajouter à votre bibliothèque avant le 1er février, date de mise à disponibilité de la nouvelle sélection. Pour ce mois de Février 2022 donc, nous pourrons ajouter à notre backlog sans surcout :

EA Sports UFC 4 (PS4/PS5) – Dire que le dernier jeu de la franchise de MMA a déçu est un euphémisme. Affublé d’un 1,6/10 en note des joueurs sur l’agrégat Metacritic, on lui reproche, comme souvent pour les titres EA Sports, une évolution très minime du jeu malgré de grande promesses. Après un EA Sports UFC 3 déjà décevant en son temps, il y a de quoi s’inquiéter quant à l’avenir de la licence.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : une aventure merveilleuse (PS4/PS5) – À 2 mois de la sortie du prochain jeu de Gearbox Software Tiny Tina's Wonderlands, proposer dans le cadre du PlayStation Plus ce DLC Standalone de Borderlands 2 ressemble à s'y méprendre à de la publicité déguisée. Pourtant, cette aventure déjantée menée par Tiny Tina dans un rôle de maîtresse de jeu rôle mérite d'être découverte si vous êtes passés à côté. Une bonne pioche donc.

Planet Coaster (PS5) – La version console de l’excellent jeu de construction / gestion de parc d’attraction est le troisième titre proposé en février dans l’abonnement PlayStation Plus. Adapté sur console 4 ans après sa sortie initiale sur PC en 2016, Planet Coaster permet aux joueurs de donner comme jamais libre court à leur imagination afin de créer le parc à thème de leur rêve. Néanmoins, et malgré ses immenses qualités, la jouabilité à la manette n’arrive pas à remplacer la souplesse d’utilisation d’un combo clavier-souris. Il faudra donc s’armer de patience pour profiter pleinement des possibilités du jeu.

Il sera possible pour les membres PlayStation Plus de récupérer ces trois jeux entre le 1er et le 28 février. On est curieux à présent de connaître les prochains titres qui s’ajouteront au PlayStation Now, et l’éventuelle officialisation du Project Spartacus censé regroupés les deux abonnements du côté de PlayStation. En attendant, nous devrons nous contenter de cette sélection moins enthousiasmante que celle de janvier mais qui devrait tout de même ravir une partie non négligeable d’abonnés.