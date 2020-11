PlayStation Plus – Découvrez les jeux gratuits de décembre 2020

L’hiver approche et avec lui les cadeaux de fin d’année ! Sauf qu’avec PlayStation, pas besoin d’attendre le soir de Noël pour profiter de vos premiers présents de pixels. Dès le 1er décembre prochain, tous les joueurs abonnés au service Playstation Plus sur PS4 et PS5 pourront télécharger une sélection de jeux que l’on pourrait qualifier de compétitifs.

Après vous avoir donc formé à l’art de la guerre dans La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor et Hollow Knight dans sa version Voidheart (comprenant tous ses DLC), sans oublier l’intriguant Bugsnax, pour tous les possesseurs de la dernière console de Playstation. Ce mois de décembre sera placé sous le signe des explosions et de la compétition, avec pour commencer le sympathique Just Cause 4, qui vous replonge dans la peau de l’intrépide Rico Rodriguez pour défier les intempéries sur une île paradisiaque.

Second jeu, Rocket Arena, le nouveau bébé des créateurs de Rocket League, qui emprunte beaucoup à son aîné tout en étant plus porté sur l’affrontement direct dans des phases de tir hors de votre bolide.

Les deux titres sont disponibles exclusivement sur Playstation 4. Toutefois, rassurez-vous, joueurs de la toute dernière génération, le dernier jeu offert vous concerne. Il s’agit d’un tout nouveau volet de la saga Worms, jouable en cross-play avec tous vos amis, qu’importe la machine.

La série évolue avec son temps, car ce Worms Rumble s’annonce comme un battle royale reprenant les codes mythiques de la saga de combat en 2D, mais cette fois-ci en temps réel ! Nul doute que cette formule saura revitaliser la série, tout en nous proposant moults cosmétiques à collectionner au fur et à mesure de nos batailles. Qui sera le meilleur ver-soldat ?

Pour résumer, Just Cause 4, Rocket Arena et Worms Rumble seront disponibles du 1 décembre 2020 au 4 janvier 2021. N’oubliez pas d’ajouter ces jeux à votre bibliothèque tant qu’ils sont disponibles.