Le PlayStation Store ne reporte pas son Black Friday !

Alors qu’Amazon repousse la date du début du Black Friday, Sony lui commence les hostilités en proposant des promotions sur les jeux et les abonnements allant jusqu’à moins 70%. Quelques uns de ces titres sont également disponibles sur la PS5, toute fraiche, et permettront d’enrichir votre bibliothèque numérique.

Parmi ces promotions, on retrouve des titres récents comme par exemple Star Wars Squadrons ainsi que plusieurs nominés aux Game Awards 2020 tel que Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II, le tout à des prix plutôt attractifs, tournant autour d’une quarantaine d’euros. L’occasion de tester ces derniers avant de voter pour leurs possibles récompenses le 10 décembre prochain.

Concernant les jeux disponibles sur PS4 et PS5, on note la présence de plusieurs versions de Watchdogs Legion, la dernière sortie d’Ubisoft qui aura divisé les joueuses et les joueurs à sa sortie le 29 octobre dernier. Cependant, cette promotion disponible à peine un mois après sa sortie devrait donner un second souffle à ce titre.

Pour les fans de sports, les éditions Champions et Beckham de FIFA 21 sont de la partie tout comme trois versions de Madden NFL 21 pour les amateurs de ballons ovales. Le très réussi WRC 9 est également présent, avec une promotion à moins 50% pour ce Black Friday.

Côté abonnements, le PlayStation Plus pendant 12 mois est le seul concerné, au prix de 44,99€. Cependant le PlayStation Now, permettant de profiter de plus de 700 jeux PS4, PS3 et PS2 réduit son prix d’abonnements de 3 mois à 19,99€ et réduit l’abonnements à l’année au même prix que le PS Plus.

Le Black Friday de Sony sera disponible durant un peu plus de 10 jours, jusqu’au 1er décembre 2020 avant de possible promotions supplémentaires pour Noël. On rappelle cependant que plusieurs sites de commerces en ligne tel qu’Amazon, cité au début de l’article, ont accepté un accord pour décaler la date du Black Friday au 4 décembre afin de permettre la réouverture des commerces physiques et ce afin de ne pas leur faire de l’ombre.

Un accord qui ne semble pas concerner Sony et qui devrait réjouir les possesseurs de la PS5 qui pourront profiter d’encore plus de jeux en attendant la période des fêtes et les différents packs qui devraient être disponibles pour l’occasion. Si vous souhaitez profiter de toutes ces promotions, il vous suffit de vous rendre sur le PlayStation Store.