PlayStation 5 vs Xbox Series X – Un an après, quelle console choisir ?

Dans l’arène de la PlayStation 5 contre la Xbox Série X, c’est une bataille de spécifications, de jeux et de prix. Plus d’un an après leur sortie, la bataille entre les consoles reste acharnée. Les deux machines gagnent en fonctionnalités et en jeux à mesure que cette dernière génération prend de l’ampleur. Mais si vous ne pouvez en choisir qu’une, vous voudrez savoir laquelle est la meilleure pour vous.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X : Prix

La PlayStation 5 et la Xbox Series X coûtent toutes deux 500€ chacune. Étant donné que les deux systèmes sont très similaires, cette catégorie pourrait sembler être une égalité à première vue. Toutefois, la PS5 standard et la Xbox Series X ne sont pas les seules versions disponibles. Il y a aussi la PS5 Digital Edition à 400 € et la Xbox Série S à 300 €.

La PS5 et la PS5 Digital Edition sont identiques, à l’exception d’un lecteur de disque physique Blu-ray 4K dans la première. La seconde n’a pas de lecteur de disque, comme son nom l’indique. Autrement, si vous souhaitez jouez à vos jeux préférés, envisager de télécharger VPN pour Playstation afin de profiter de plus de sécurité et une vitesse de téléchargement impressionnante. En revanche, la Xbox Series S possède un matériel sensiblement différent de la Xbox Series X : un GPU moins puissant, un SSD plus petit, moins de RAM, etc.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X : Catalogue de jeux

La PS5 et la Xbox Series X ont une approche fondamentalement différente des bibliothèques de jeux. La Xbox Series X part du principe que vous reprendrez les mêmes jeux que ceux que vous avez laissés sur la Xbox One, et que vous voudrez des performances optimisées pour tous vos jeux favoris. La PS5, quant à elle, dispose d’un grand nombre de titres exclusifs lancés en même temps que sa nouvelle console – bien que la plupart d’entre eux soient également disponibles sur la PS4, pour être honnête.

À l’heure actuelle, il est difficile de nier que la PS5 dispose de la sélection de jeux la plus intéressante. Pour ce qui est des titres originaux, la PS5 a été lancée avec Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure et le surprenant et délicieux Astro’s Playroom.

PlayStation 5 vs. Xbox Série X : Conception

Dans la plupart des cas, le fait d’apprécier le design d’une console est une question de préférence personnelle. Mais notre préférence revient à la PS5. Du côté Xbox, non seulement le système est ridiculement grand, mais il est également difficile de passer de la configuration verticale à la configuration horizontale, et la version standard présente un design asymétrique et laid. La face avant est sujette aux empreintes digitales ; les boutons « power » et « disc eject » sont indiscernables.

PlayStation 5 vs. Xbox Série X : Manette

La manette de la Xbox Series X est un autre domaine dans lequel la Xbox Series X joue la carte de la sécurité, ce qui est tout à son honneur. La manette de la Xbox Series X est presque identique à celle de la Xbox One, à l’exception des poignées et des boutons d’épaule texturés, d’un D-pad amélioré et d’un nouveau bouton « partager » au centre.

C’est une mise à jour intelligente pour l’une des meilleures manettes jamais fabriquées. Cependant, le fait qu’elle fonctionne avec des piles AA au lieu d’une unité rechargeable intégrée semble archaïque, et fait peser un coût important sur l’utilisateur final, qu’il choisisse d’acheter des piles AA ou des packs rechargeables.

La PS5 DualSense, quant à elle, s’écarte considérablement de la DualShock 4, avec un schéma de couleurs bicolores et des poignées beaucoup plus grandes. Elle ajoute également toute une série de nouvelles fonctionnalités : un retour haptique extrêmement sensible et un micro intégré, entre autres. Le retour haptique est impressionnant, imitant la sensation des objets qui roulent dans une boîte ou opposant une résistance réaliste lorsque vous appuyez sur une gâchette. Cependant, le DualSense a encore une tonne d’espace perdu (en particulier dans le pavé tactile), et l’haptique a le potentiel de vous faire sortir du jeu autant qu’il vous y immerge. Par ailleurs, si vous réfléchissez au débat PS5 DualSense vs DualShock 4, la nouvelle manette l’emporte pour sa seule innovation.