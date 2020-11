Persona 5 Scramble annoncé sur PlayStation 5 !

Après une sortie plutôt discrète sur Switch et PlayStation 4 cantonée au Japon et à la Corée, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, le spin off du roi des JRPG (parce que Persona 5 Royal… Vous l’avez ?) bénéficierait enfin d’une sortie mondiale. Persona 5 Scramble, c’est, un peu à la manière d’un Hyrule Warrior dans l’univers de Zelda, la recette du Muso appliquée à l’univers du RPG culte.

L’informartion nous vient d’une boutique indonésienne, spécialisée en jeu vidéo, qui a vendu la mèche, mettant en ligne une page de précommande pour le jeu dans ses versions Switch et… PlayStation 5 ! Une nouvelle édition du jeu qui inclurait des sous-titres anglais !

Et ce n’est pas tout, puisque non content de balancer l’info, le revendeur en question, PSegameshop, pour ne pas le nommer, publie également la date de sortie attendue du jeu : le 23 février 2021.

Notre rédacteur spécialiste ès-Japon LD4K4 avait pris le jeu en main à sa sortie, et avait regretté de ne pouvoir réellement suivre le scénario pour des raisons évidentes de barrière linguistique, et avait aussi déploré l’aspect technique du jeu sur Switch. Deux soucis qui devraient être réglés par l’arrivée du jeu sur PlayStation 5 augmenté de sous-titres anglais.

Et puis, cette sortie annonce peut-être aussi une sortie plus large au niveau mondial, avec pourquoi pas des sous-titres en français ? Si tout cela semble très crédible, on ne sait pas jusqu’à quel point il faut prendre cette annonce au sérieux. Toujours est-il que Persona 5 Scramble (P5S) qui sortirait sur PS5, vendu par une société baptisée PS Enterprise dont le site web répond à l’adresse pSEGAmeshop.com, ça semble quand même incroyablement cohérent !