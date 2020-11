Outrun remet les gaz avec Arcade 1Up

Ça y est, la PS5 et la Xbox Series X s’installent dans les rayons des magasins et déjà dans certains salons. Pour autant, il est tout à fait envisageable que la perspective de découvrir l’une de ses consoles sous le sapin, ne provoque aucune excitation. Alors non, on ne parle pas des PCistes, mais simplement de personnes nullement attirées par ses consoles next-gen. Et quand l’avenir n’est pas trés radieux, l’on a tendance à se tourner vers le passé, plus particulièrement à la recherche de nostalgie.

Justement, la nostalgie, Arcade 1Up en a fait son fond de commerce.

En effet, la compagnie Arcade 1Up, comme beaucoup d’autres, s’est lancée dans la production de bornes d’arcades pour particuliers. Surfant sur la vague générale de la nostalgie et la popularité du retro-gaming, la compagnie a su amené (ou ramené) les bornes d’arcades dans les salons. Les même bornes d’arcades, et les salles obscures où elles résidaient, que les joueurs avaient délaissé à l’arrivée des consoles de salons. Quelle ironie !

L’on précisera quand même que Arcade1Up ne ressuscite pas d’anciennes bornes mais propose bien des flambants neuves. Et le résultat a de quoi faire saliver. En un mot comme en cent, leurs bornes sont splendides. Affichant un habillage à l’effigie du jeu en question, avec plusieurs taille disponible, certaines bornes proposant même plusieurs jeux en son sein.

NEOGEO MVSX Home Arcade – La NEOGEO Mini géante !”]

D’ailleurs, l’on retrouve dans leur catalogue tous les classiques de l’arcade. De Mortal Kombat et Street Fighter, en passant par Golden Axe ou Star Wars, sans oublier Pacman. Mais plus singulière encore, la borne dédié à Outrun.

Cultissime jeu de course, Outrun sort en septembre 1986 sur les bornes d’arcades de SEGA. Véritable révolution graphique lors de sa sortie, le jeu marque également par ses trajets non-linéaire et sa bande originale devenue avec le temps aussi culte que lui. Sa borne, elle, se déclinait en deux formes. Une classique se jouant debout, mais surtout une Deluxe dotée d’un véritable cockpit.

C’est cette borne que Arcade 1UP a entrepris de recréer, avec quelques modifications tout de même. Elle se veut légèrement plus petite que sa grande sœur ( 75% la taille de l’originale), et de fait plus légère ( 52kg contre 158kg de son ainée). De plus, la borne ne se contente pas de proposer un seul jeu Outrun mais bien quatre. De quoi faire le tour de la licence. Pour le reste, l’on retrouve tous les éléments de la borne originale (volant, pédales, siège et levier de vitesse).

Vendue à 500$, les taxes et frais de port ne sont malheureusement pas inclus et devrait largement faire grimper un prix pourtant raisonnable pour une machine de cette taille.

Reste à décider si vous préférez explorer ce l’avenir réserve avec la PS5 et la Xbox Series X, ou bien rouler à toute allure sur la route entourée de palmier de la nostalgie. La décision vous revient.