The Angry Video Game Nerd I & II Deluxe arrive ce mois-ci (f**k this sh*t)

Pour les bilingues, l’AVGN (pour Angry Video Game Nerd) fait partie des figures de proue du monde des YouTubeurs JV d’origine, tout comme le Joueur du Grenier de par chez nous, ou encore le Suédois PewDiePie. Ses vidéos n’ont cessé de marteler les jeux d’antan qui faisaient montre de moult défauts de conception, qu’il relève avec un perspicacité sans faille, ce qui aura contribué à sa renommée.

C’est en 2004 que James Rolfe, connu désormais sous le pseudo d’Angry Video Game Nerd, fait ses débuts en déglinguant le très moyen Castlevania II sur NES, dans une vidéo plus ou moins tournée comme une accolade destinée à ses potes. On sait désormais ce à quoi ces balbutiements l’ont mené ; l’AVGN est une tête d’affiche pour les amateurs de rétro et de critique vidéoludique ; il participe également avec sa chaîne Cinemassacre à tout un tas de documentaires geek. Allez fouiner, c’est gratuit…

Toujours aussi sympathique depuis ses débuts, l’AVGN a notamment conçu un film dans lequel, quelques mois avant la véritable excavation, il retrouvait les fameuses cartouches enterrées dans le désert des jeux E.T. d’Atari, un titre qui aura causé la dégringolade du monde vidéoludique avant que la NES ne vienne sauver les meubles et relancer l’industrie.

Il a également été l’objet de tout un tas de jeux amateurs qui vous seront présentés dans la vidéo ci-dessous. Mais il a aussi reçu deux jeux un peu plus sérieux et officiels, en 2013 (AVGN Adventures) et 2016 (AVGN ASSimilation). Ces deux titres reprenaient, en mode Mega Man-like, une partie des scènes créées par James pour ses vidéos, dans des platformers hardcore dignes des anciennes générations de JV.

Ces deux titres ressortiront en version polish très bientôt, puisqu’ils sont attendus sur Switch et PC pour le 30 octobre, avec des versions PS4 et One vaguement prévues. He’s gonna take you back to the past…

Ci-dessous, la dernière vidéo du monsieur, avec une pub pour ses deux jeux évoqués dans cet article.