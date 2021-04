Outriders – Un pack de compensation gratuit pour demander pardon

Outriders , qui va se voir enfin offrir son premier patch la semaine prochaine, avec quelques nerfs au passage et surtout un travail sur la stabilité des serveurs, a connu un lancement très compliqué qui a d’ailleurs eu un impact direct sur l’expérience que nous même en avons tirée. Faut dire qu’entre les très nombreux crash, déconnexions, bugs en tout genre, surtout liés au lag, et des heures sans pouvoir jouer, pour enfin retrouver un personnage amputer de la dernière pièce légendaire trouvée, on avait de quoi rager.

Et croyez-nous cela a été le cas, autant que lorsque l’une de ces saloperies de libellules géantes nous dégommait sans que nous ne puissions rien y faire ! Désolé, mais il fallait que cela sorte une fois pour toutes, les libellules sont le véritable fléau de Outriders. Oubliez les boss, les mutants et autres créatures gigantesques, elles sont bien pires et un danger constant !

Bon trêve de digression et de paranoïa, car il semblerait que les choses se soient un peu améliorées du côté de la stabilité des serveurs, même si encore aujourd’hui nous avons subi pas mal de déconnexions et autres lags en coopération qui nous ont causé quelques tracas. Mais on attendra la journée de demain avant de tirer de conclusions trop hâtives.

Aussi, conscient d’avoir totalement foiré son lancement, People Can Fly a décidé de dédommager les joueurs directement en jeu en leur offrant ce qu’ils appellent un “community appreciation package”, histoire de nous présenter leurs plus plates excuses et nous remercier pour notre patience. Ce pack contiendra une arme légendaire, du titane (l’un des minerais servant au craft), ainsi qu’un emote appelé “Frustration”, cocasse n’est-ce pas ?

Il ira automatiquement rejoindre le coffre de votre personnage le plus haut niveau, et seulement ce dernier, dès lors que vous avez lancé Outriders entre le 31 mars et le 11 avril prochain, alors que nous n’avons pour le moment aucune date de sortie pour ce petit cadeau. Voilà une bonne initiative qui n’effacera certainement pas ce lancement catastrophique de nos mémoires, mais qui rendra au moins le souvenir moins douloureux.