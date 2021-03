Outriders – Configurations PC et préchargement ouvert sur Steam

Demain, 1er avril, jour des meilleures blagues, va paraître un jeu aussi attendu que redouté par les joueurs, un certain Outriders de People Can Fly. Sorte de TPS coopératif estampillé jeu-service, le titre a pour ambition de rivaliser avec les mastodontes du genre, The Division 2 et Destiny 2 en tête, tout en nous proposant une campagne longue et passionnante. Voilà qui ne sera pas une mince affaire.

Comme vous avez le lire dans notre preview du jeu (voir ci-dessous), nous avons encore de gros doutes quant à la qualité du jeu, mais tenons tout de même à lui laisser une chance de faire ses preuves et l’attendons même avec une certaine impatience. De sortie sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, Stadia et les consoles de l’ancienne génération, on va s’attarder ici sur celle qui fera chauffer nos dernières RTX ou Radeon.

Aussi, Square Enix (éditeur) et People Can Fly ont enfin mis en ligne (via Twitter) les configurations PC minimales et recommandées pour faire tourner correctement ce Outriders. Comme prévu, il ne faut pas non plus un foudre de guerre pour faire fonctionner la bête, hormis si vous souhaitez le faire tourner en ultra et en 4K. Là, on nous recommande des cartes RTX 3080 ou une Radeon RX 6800XT, deux superbes composants qui sont aussi rares dans le commerce (à prix raisonnable) que de l’eau en plein désert du Sahel. On notera aussi que Outriders demande 70 Go d’espace libre sur votre HDD ou SSD, et que 16 Go de Ram semblent être la norme pour jouer dans des conditions optimales.

Aussi, ce n’est pas la seule information qui nous a été transmise. Sachez que si vous possédez le jeu sur Steam (et uniquement), vous pouvez d’ores et déjà précharger Outriders, ce qui vous évitera d’avoir à le faire à l’heure de sa sortie et donc de devoir attendre trop longtemps avant de vous lancer dans l’aventure, surtout si vous n’avez pas la fibre. Une bonne nouvelle, surtout que l’on pensait que ce ne serait pas le cas finalement. Rappelons aussi que le jeu sera disponible day-one sur le Game Pass PC et les consoles de Microsoft !