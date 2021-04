Outriders – Petit tour des notes et avis mitigés de la presse !

Outriders est donc sorti dans le commerce le 1er avril dernier, et avec lui de grandes interrogations quant à la qualité de son aventure et surtout sa profondeur de jeu. On n’attendait pas de ce dernier d’être le nouveau roi du TPS coopératif, mais on était curieux de voir ce que People Can Fly avait à nous offrir. Autant le dire de suite, on est loin des mastodontes du genre et on vous encourage d’ailleurs à lire notre test de la bête pour avoir notre avis.

Mais une chose est sûre, bien qu’il était annoncé comme un énième jeu générique et sans âme, il a su surprendre pas mal de monde de par certaines mécaniques de jeu et autres idées plutôt bien trouvées. La presse reste cependant divisée sur son cas, ses scores Metacritic étant de 76 sur PC, 77 sur PlayStation 5 et 83 sur Xbox Series X|S. Des notes correctes, mais qui ne sont surement pas à la hauteur des attentes du studio polonais et de Square Enix, l’éditeur.

Dans un souci de transparence, mais aussi pour que puissiez voir de vous-même à quel point Outriders divise, on vous propose donc un petit récapitulatif des notes attribuées par la presse spécialisée francophone, mais aussi étrangère. Bien entendu, nous n’allons pas passer en revue toutes les critiques, mais certains points cruciaux ressortent.

Dans un premier temps, tout le monde s’accorde à dire que malgré un joli background, la narration et la mise en scène sont totalement aux fraises, comme le développement des personnages et de l’univers. De même que les gros problèmes (toujours présents) rencontrés par le jeu vis-à-vis de la stabilité de ses serveurs depuis sa sortie ont eu un énorme impacte sur l’expérience de jeu.

Néanmoins, et malgré une certaine répétitivité et un level design jugé assez pauvre par la majorité des rédacteurs, le gameplay parvient lui à sortir du lot, avec une profondeur insoupçonnée et surtout un jeu qui se parcours aussi bien seul qu’en coopération, chose qui prend tout son sens lors des Expéditions en end game.

Ce sont des constats que nous avons nous-mêmes tirés, et si certains vont plus loin, le disant ennuyeux au niveau de sa boucle de gameplay et de progression ou encore mal fichue au niveau de sa difficulté, on est, comme d’autres d’ailleurs, pas d’accord là-dessus, preuve encore une fois que le jeu divise. Découvrons donc ensemble une petite sélection de notes qui témoignent de tout ceci.

Notes de la presse française (listing non exhaustif et évolutif) :

New Game Plus (un peu de chauvinisme ne fait pas de mal) : 6/10

Jeuxvideo.com : 15/20

Gamekult : 4/10

Jeuxactu : 14/20

Clubic : 6/10

IGN France : 7/10

Millenium : 75/100

Notes de la presse étrangère (listing non exhaustif et évolutif) :

GameInformer : 9/10

Games Machine (it) : 8/10

PC Invasion : 7.5/10

TheGamer : 7/10

PCGamesN : 7/10

PCGamer : 63/100

PlayStation Universe : 8.5/10

Hobby Consolas (es) : 8.5/10

Trusted Reviews : 8/10

The Guardian : 8/10

Push Square : 7/10

Destructoid : 7/10

COGconnected : 72/100

Forbes : 9/10

GamingBolt : 8/10

Voilà pour ce qui est des différentes notes. On remarque bien vite que la presse étrangère est globalement plus réceptive à ce Outriders. Reste que certains gros canards comme Kotaku, GamesRadar+ ou encore GameSpot, GameStar et autres IGN n’ont pas encore rendu leur verdict. En France, il nous manque Gameblog, GamerGen, JVFrance ou encore ActuGaming.

Tout n’est donc pas encore gravé dans le marbre, mais face à tant de disparités, si vous êtes plutôt un(e) aficionado de ce genre de jeu, nous ne pouvons que vous conseiller de vous forger votre propre avis ou tout simplement de lire différentes reviews et de recouper les principales informations qui vous feront ou non franchir le pas.

Enfin, nous mettrons ce listing à jour lorsque toutes les critiques seront sorties. Notons aussi que rien n’est sorti concernant les versions PlayStation 4 et Xbox One de Outriders.