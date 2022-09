Ordinateur tout-en-un dédié au gaming – Quels critères retenir ?

Pour jouer à vos jeux favoris dans les meilleures conditions, un PC tout-en-un est un excellent choix. Pour autant, les pièces d’un tel ordinateur ne sont pas interchangeables et vous devrez prendre en compte un certain nombre de critères importants au moment de l’achat de votre ordinateur.

Principe d’un PC de gamer tout-en-un

Un ordinateur tout-en-un est un PC dont plusieurs composants ont la particularité d’être directement intégrés à l’écran. Il se distingue du classique ordinateur de bureau fonctionnant avec un écran, un clavier, une souris et une unité centrale. On considère généralement ce type de modèle à mi-chemin entre le PC traditionnel et l’ordinateur portable. Le choix d’un PC tout-en-un s’avère intéressant si vous êtes confronté à un manque d’espace dans une pièce ou si vous souhaitez bénéficier d’une installation à la fois ergonomique et fonctionnelle.

Il est possible avec un PC tout-en-un de jouer à tous les jeux vidéo les plus récents disponibles sur PC. Pour trouver le modèle adéquat pour vous, différents facteurs entrent en ligne de compte comme la résolution graphique, la puissance du processeur, les capacités de stockage ou encore les possibilités offertes en matière de connectique. Dans tous les cas, le rapport qualité/prix est crucial, raison pour laquelle les marques spécialisées dans le gaming comme MSI sont à privilégier.

Choix de l’écran

Afin de sélectionner le modèle répondant le mieux à vos besoins, vous pourrez consulter le catalogue d’un spécialiste du secteur comme Inmac Wstore. En fonction des appareils proposés, vous serez en mesure d’affiner votre choix en prenant en compte les critères essentiels pour un bon PC de gamer. Parmi eux, l’écran est l’un des plus évidents puisqu’il déterminera le rendu graphique auquel vous pourrez prétendre. Pour la taille, il est recommandé de vous tourner en priorité vers les modèles de 27 pouces ou plus. Leur résolution d’affichage est absolument excellente avec un rendu en 1080p, voire en 4K sur les écrans les plus haut de gamme.

Le format panoramique est très adapté pour profiter d’une immersion totale lorsque vous jouerez sur un ordinateur tout-en-un. Pour un PC de gaming, le temps de latence (durée écoulée entre une action et son résultat à l’écran) est également très important et doit être le plus bas possible. Si vous jouez beaucoup, vous bénéficierez d’un meilleur confort visuel avec un écran doté d’un taux de rafraîchissement élevé, au-delà de 200 Hz.

Niveau de performance

Les performances de votre ordinateur au quotidien sont déterminées par 3 composants en particulier, à savoir le processeur, la carte graphique et la RAM. Un processeur vous permettra de faire tourner sans problème les jeux les plus récents. Un processeur Intel Core est synonyme de puissance avec une vitesse de calcul élevée. Un processeur AMD (comme l’AMD Ryzen 5) est un bon choix avec un budget plus serré. Le processeur choisi devra posséder une fréquence en GHz supérieure à 3,5 pour une utilisation optimale dans le cadre du gaming.

Selon les modèles, un PC tout-en-un peut avoir un chipset graphique pour gagner de la place ou une carte graphique indépendante. Si la puissance est un critère fondamental pour vous, cette deuxième option est la meilleure. Pour la RAM, elle est essentielle pour la vitesse de traitement des informations. Un PC pour gamer doit avoir 8 Go de RAM au minimum.

Pour un modèle dédié au gaming, certains choix s’imposent ainsi comme une carte graphique spécifique (de type NVIDIA notamment), une mémoire RAM d’au moins 8 Go ainsi qu’un processeur de haut niveau comme l’Intel Core i5 ou l’Intel Core i7.

Stockage et connectique

La capacité de stockage correspond à la mémoire embarquée dans votre PC tout-en-un. Deux critères sont à regarder ici, avec la taille de stockage dont l’ordinateur dispose et le format du disque dur. Les jeux sont de plus en plus gourmands et demandent aux joueurs de s’équiper en conséquence avec des équipements aux fortes capacités. Un stockage de type SSD de 1 ou de 2 To vous donnera la vitesse et la puissance nécessaires aux traitements des données, pour des conditions optimales sur tous vos jeux. Pour un modèle tout-en-un, faites également le choix d’un PC incluant deux disques durs, le premier pour l’OS, le second pour les installations de votre choix.

Les éléments de connectique sont importants pour pouvoir mettre au point le setup de gaming de vos rêves. Un PC doit toujours posséder suffisamment de ports HDMI, USB et USB-C pour vous permettre de relier facilement tous les accessoires dont vous aurez besoin. Un ordinateur tout-en-un orienté gaming comme le Microsoft Surface Studio compte 4 ports USB 3.0 et 2 ports USB type C, vous donnant la possibilité d’ajouter facilement de nouveaux périphériques à tout moment. Pour éviter d’avoir des fils qui traînent sur votre bureau, certains modèles intègrent aussi un collecteur de câbles.

Le choix d’un bon PC de gaming tout-en-un demande de prendre en compte plusieurs éléments. De la résolution de l’écran à la carte graphique en passant par le stockage, ces critères déterminants vous aideront à trouver votre ordinateur idéal.