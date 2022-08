Bon plan – Les jeux gratuits sur PC à récupérer sans frais en Septembre

Nouvelle année, mais mêmes habitudes : on fait le tour des jeux PC à récupérer sans sortir sa carte bancaire, en commença comme à notre habitude par le fournisseur numéro 1 de jeux gratuits.

Epic Games Store

L’Epic Games Store et les radins, c’est une histoire d’amour qui dure et qui ne semble pas près de s’arrêter ! Ainsi, pour cette première semaine de septembre, on peut déjà télécharger Ring of Pain, un jeu qui mixe deckbuilding, Rogue-lite et dungeon crawling, qui plus est plutôt bien accueilli par la presse. Et en plus de ce titre, il est aussi possible de récupérer gratuitement du contenu pour Destiny 2 !

La semaine prochaine et jusqu’au 8 septembre, deux nouveaux titres seront offerts : Shadow of the Tomb Raider (déjà proposé par le passé), ainsi que Submerged, un jeu pacifique (sans combat) qui nous emmène explorer un monde envahit par les eaux. De plus, toujours du 1er au 8 septembre, il sera possible de récupérer du contenu pour Knockout City, incluant tenue, masque, gants…

Amazon Prime Gaming

L’autre rendez-vous régulier pour récupérer ses jeux gratuits, c’est la page gaming d’Amazon Prime. À nouveau on répètera que gratuit doit ici se lire entre guillemets, l’abonnement à Prime étant nécessaire pour récupérer les jeux. Cependant, il est possible d’en profiter en se servant de l’essai gratuit de 30 jours !

La sélection du mois comporte les titres suivants :

Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Un beau programme, dont on retiendra essentiellement Assassin’s Creed Origins et le très bon Shadow of Mordor. Football Manager 2022 n’est pas non plus à négliger… Et comme d’habitude, ces jeux gratuits s’accompagnent d’un tas de contenu pour différents jeux free to play, contenu à découvrir dès le 1er septembre sur la page Prime Gaming.

Mais aussi…

La boutique en ligne GOG (propriété de CD Projekt) mène en ce moment une campagne de soldes agressive, avec de nombreux titres à moins d’1€ ! Et dans ce cadre, la boutiques offre régulièrement des jeux totalement gratuits. Ainsi, après Dex la semaine dernière, il est en ce moment possible de télécharger Lovecraft’s Untold Stories. Mais ne trainez pas, l’offre ne durera que quelques heures…

De nouveaux jeux gratuits sont annoncés régulièrement. N’hésitez pas à repasser voir cet article pour ne rien manquer des mises à jour, et à partager vos propres découvertes dans les commentaires ci-dessous !