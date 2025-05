Switch 2 – Nintendo attaque Genki en justice après les fuites du CES

Souvenez-vous. En janvier dernier lors du CES 2025 de Las Vegas, une marque quasi inconnue jusqu’alors se targuait de tout savoir sur la future Nintendo Switch 2, d’y avoir eu accès en exclusivité, et avait même poussé le vice jusqu’à en présenter des maquettes durant la convention. Genki, car c’est bien d’elle dont il est question, s’est créé un buzz hors du commun, ruinant par la même occasion une grande partie des plans de Nintendo, qui n’avait que mollement démenti. Et pour cause, les informations relayées par Genki étaient pour la plupart bien réelles.

Mais voilà l’heure de la contre-attaque. À quelques semaines de la sortie de la Switch 2, on vient d’apprendre que Nintendo venait d’attaquer en justice Genki et sa société mère Human Things, avec différents chefs d’accusation. Le créateur d’accessoires risque gros. Visé pour contrefaçons, concurrence déloyale et publicités mensongères, l’addition pourrait être salée si la cour de Californie se range du côté de Nintendo.

À la lecture de quelques éléments de la plainte, il s’avère même que la relation néfaste entre Genki et Nintendo daterait même d’avant le CES 2025. En décembre dernier, l’accessoiriste avait notamment publiquement répondu au patron de GameStop sur X, lui proposant de discuter de projets en cours concernant la Switch 2, sans l’accord de la marque au grand N.

Mais que risque Genki au moment du procès ? Nintendo souhaite d’abord couper court à la relation, en forçant la société à détruire tous ses objets en lien avec la Switch et la Switch 2. Ensuite, en cas de verdict négatif, Genki pourrait se voir interdit de citer la marque Nintendo dans ses publications futures. Enfin, Nintendo souhaite logiquement être dédommagé pour les préjudices moraux et matériels causés. S’il s’avère que la firme nippone a du changer ses plans après les leaks de Genki, ça pourrait coûter cher.

Avec du recul, la position de Genki parait incompréhensible. Comment la société a-t-elle pu croire que le géant Nintendo en resterait là dans cette affaire ? Et le buzz créé par la marque durant le CES en a valait-il la chandelle par rapport aux pertes potentielles futures ? Seul le procès nous permettra peut-être d’avoir quelques réponses, mais une chose est sûre, si les gens ne cherchait pas à faire du buzz sur des leaks, que ce soit des entreprises comme Genki ou les influenceurs qui ont fait leur beurre sur le dossier, on n’en serait surement pas là.