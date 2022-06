Nintendo prêt à mettre les deux pieds au cinéma

Il fut un temps où, hanté par l’adaptation désastreuse de Super Mario Bros. en 1993, Nintendo ne voulait plus entendre parler de cinéma. Il était inconcevable pour la marque du plombier d’imaginer ne serait-ce qu’un instant s’allier de nouveau à un quelconque studio : le risque d’entacher à nouveau l’image de ses mascottes était bien trop grand. Mais voilà, il ne faut jamais dire jamais. En Septembre 2021, durant un Nintendo Direct, la firme annonce un film d’animation basé sur notre cher Mario, réalisé par le studio Illumination. C’est ainsi que la machinerie du film Super Mario se mit en marche.

Un studio qui sait y faire et un casting… étonnant

Le studio Illumination est loin d’être inconnu au bataillon en matière de films d’animation. Ce dernier a notamment réalisé plusieurs succès tels que Moi, Moche et Méchant, les Minions ou encore Tous en scène. Leur présence à la réalisation rassure déjà quant à la qualité graphique du long-métrage officiel du royaume champignon. Ce qui intrigue plus que le studio en charge du film, c’est le casting vocal choisi pour incarner les différents personnages.

Lors de l’annonce des acteurs qui prêteront leurs voix aux protagonistes du long-métrage, certains noms n’ont pas manqué de faire hausser quelques sourcils. On parlera notamment de Chris Pratt, interprète de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, qui prêtera sa voix à nul autre que Mario lui-même. Charlie Day, connu pour son rôle du Dr. Newton Geiszler dans Pacific Rim, campera quant à lui le rôle de Luigi. On notera également Jack Black en Bowser, Seth Rogen en tant que Donkey Kong ou encore Anna-Taylor Joy dans le rôle de la princesse Peach. Mais même si ce casting a de quoi étonner au premier abord, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un casting vocal. Le visage de l’acteur est à mettre au tout dernier plan, sa performance ne pouvant être jugée que par ce qu’on entendra, du moins en version américaine.

Un film qui se fait attendre

Comme dit précédemment, le film a été annoncé en Septembre 2021 et, mis à part le casting, nous n’avons pas eu grand chose à nous mettre sous la dent concernant l’avancée du projet. À tel point que, alors qu’annoncé pour cette année, le film fera l’objet d’un tweet de Miyamoto lui-même, indiquant devoir repousser la sortie du film au printemps 2023. Les autres projets du studio Illumination (ces derniers proposeront d’ailleurs Les Minions 2 au cinéma cet été) ont certainement joué un rôle dans le retard pris par le film Super Mario. Voici le tweet dont il est question, posté sur le Twitter de Nintendo of America et signé Shigeru Miyamoto lui-même.

C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de décaler la date de sortie au printemps 2023 – Le 28 Avril au Japon et le 7 Avril aux États-Unis. Mes plus sincères excuses mais je vous promet que cela en vaudra largement l’attente.

Même si la production s’enlise quelque peu, le projet semble finalement être sur de bons rails et devrait respecter son nouveau calendrier. Nintendo se doit de frapper un grand coup au cinéma, accusant déjà un sérieux retard par rapport à leurs concurrents Sony et Microsoft en termes d’adaptations de leurs jeux, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et d’après de récentes informations, ces derniers semblent être décidés à rentrer dans la danse, et plutôt deux fois qu’une.

Deux nouvelles sociétés : Nintendo met les bouchées doubles

En effet, d’après les documents officiels qui recensent les détenteurs des droits du film, deux nouveaux noms se sont ajoutés à une liste déjà bien fournie. Outre Nintendo Co., Nintendo of America, Universal Pictures et Illumination Entertainment, ce sont les noms de Nintendo Studios et M Brothers Production qui viennent se greffer aux autres. Nous devons ces informations à MichaelO2000 qui les a partagé sur Twitter après avoir pris connaissance de ces documents.

There are copyright records for the Illumination Mario movie, which have the expected companies listed, but there’s also new companies: « Nintendo Studios, LLC » and « M Brothers Productions, LLC ». Guessing these are the studios Nintendo will be listing their movies under pic.twitter.com/IydjzrkLyH — MichaelO2000 (@MichaelO2k) June 6, 2022

La création de ces deux nouvelles sociétés indique clairement l’envie de Nintendo de se lancer pleinement dans la production de contenu à destination du cinéma mais aussi, pourquoi pas, de la télévision. Espérons en apprendre plus à la fois sur le film Super Mario, avec une bande-annonce qui devrait sans doute arriver plus tard dans l’année, mais également sur les futures productions qui seront proposées par Big N. Si quelqu’un pouvait leur souffler l’idée d’une série Zelda à gros budget…