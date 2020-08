Nintendo préparerait un nouveau Nintendo Direct pour cette semaine

Oui, on ose sans peine imaginer ce que vous devez penser en voyant ce titre : “et les voilà qui colportent à nouveau des rumeurs !”, “et c’est reparti pour un tour”, “quoi ? Encore ?”… On ne veut pas vous mentir : oui, encore des rumeurs. Alors que la parenthèse estivale (pour peu qu’on puisse appeler ça une parenthèse vu la morosité de l’actualité…) arrive à son terme et que le cours de nos vies s’apprête à reprendre son train-train, les locaux de Nintendo seraient déjà animés et il s’y préparerait une nouvelle salve d’information à transmettre “directly to you”. Vous voyez très bien où on veut en venir, Big N serait apparemment en train de confectionner son nouveau Nintendo Direct et sa diffusion serait imminente.

Et de qui ça vient cette fois-ci ? Emily Rogers ? Un colporteur de fuite ? Un journaleux célèbre comme Jason Schreier ou Geoff Keighley ? Bien, pour cette fois, il s’agit de la dernière catégorie. Effectivement, la rumeur sort de la bouche (ou provient des doigts potelés) d’un des rédacteurs star de GamesBeat, Jeff Grubb. Ce dernier rapporte avoir entendu différentes sources indiquer que Nintendo préparerait quelque chose et que ce quelques chose pourrait être diffusé cette semaine, vendredi 28 août pour être plus précis. Maintenant, est-ce vrai ou faux ? C’est sur ce point que nous allons revenir.

On ne va pas se mentir, d’autant qu’il devient difficile pour nous de le dissimuler, mais nous attendons impatiemment la prochaine prise de micro de Nintendo. Effectivement, alors que l’été nous a permis de découvrir une partie du paysage qui entourera les lancements des PlayStation 5 et Xbox Series X, depuis les bureaux de Big N, c’était le chant des criquets qui résonnait. Un silence assourdissant qui n’aura pas joué en la faveur de la compagnie (malgré le lancement réussi d’Animal Crossing et le départ convenable du dernier Paper Mario) puisque les fans en viennent à chercher sur les boutiques du monde entier des produits qui n’ont pas été annoncés (Killer7, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Prince of Persia).

Naturellement, une liste de “most-wanted” a été dressée dans laquelle on retrouve Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. On pourrait aussi évoquer New Pokémon Snap ou plus simplement ce qu’a prévu Nintendo pour célébrer les 35 ans de carrière de son plombier fétiche mais malheureusement, il se peut aussi que nous n’obtenions rien de tout ça (enfin, même si une diffusion finit par avoir lieu ce jour-là, cela va sans dire). Effectivement, de la part de l’intéressé lui-même, rien n’indique que Big N diffusera un Nintendo Direct s’il sort une vidéo ce jour-là (ou dans la semaine, d’autant qu’il a enchaîné depuis avec des séries de tweets pour tempérer les fans, manœuvre qui ressemble à celle d’un type qui assume à fond #sarcasme).

Oui, des formats différents, les présentations de Nintendo en ont beaucoup. Si la plèbe est généralement excitée dès qu’elle entend parler de Direct, ce show inédit pourrait bien être un autre Indie World ou même un nouvel épisode de son nouveau format consacré aux jeux d’éditeurs tiers (et ce ne serait pas du luxe avant qu’ils se fassent la malle pour faire des jeux sur les nouveaux supports qui arrivent cet hiver). Dans tous les cas, cela prouve bien un truc, les bruits de couloir, vrais ou pas, sont rarement précis.

Donc, libre à vous d’y croire ce que vous voulez et de vous laisser emporter par l’excitation, nous, nous vous suggérons de ne pas le faire. Cependant, si jamais un Nintendo Direct devait avoir lieu, que souhaiteriez-vous y découvrir ? Avez-vous des attentes particulières ? Dans tout les cas, un show du genre finira bien par avoir lieu et nous en parlerons au moment venu.